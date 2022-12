Leser spendeten 55.000 Euro – Danke!

Berlin. Das Leben in Berlin ist teurer geworden: Energiekrise, Ukraine-Krieg und die Inflation lassen die Preise für Heizung, Strom und Lebensmittel deutlich steigen. Und obwohl viele Menschen sehr auf ihre Ausgaben achten müssen, haben die Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost und der Berliner Woche wieder Herz gezeigt: 55.000 Euro haben sie in den vergangenen sechs Wochen für die Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“ gespendet.

Zum 20. Mal hat der Verein der Berliner Morgenpost, Berliner helfen e.V., zu der Spendenaktion aufgerufen, um sozial benachteiligten oder chronisch kranken Kindern in der Weihnachtszeit eine Feier, einen schönen Ausflug oder Geschenke zu ermöglichen. Denn die vielen sozialen Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern und sie nach der Schule „auffangen“, leiden ebenso unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten wie private Haushalte.

„Danke schön, dass Sie uns gerade in diesen so außerordentlichen, schwierigen Zeiten Halt geben und dass Sie zur Versorgung von Jona’s Haus und Jona’s Kindern und Teens beitragen“, schreibt Angelika Bier, Gründerin des Hauses Jona in Staaken.

Dankbarkeit für Hilfe in schwierigen Zeiten

Die Kinder und Jugendlichen erhalten dort nicht nur täglich ein warmes Mittagessen, sondern werden individuell unterstützt, um einen Schulabschluss zu schaffen und eine berufliche Perspektive im Leben zu finden.

Um die Vermittlung von Werten und Wertschätzung geht es auch beim Verein Zuckerbaum, der sich um gesunde Geschwister von schwer kranken Kindern kümmert. „Sie stehen oft im Schatten, fühlen sich zurückgesetzt“, sagt Bianca Sommerfeld, die Geschwisterkinder zu Kletternachmittagen in die Halle des Deutschen Alpenvereins begleitet.

In zwei Unterkünften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Reinickendorf sorgt eine Spende aus der „Schönen Bescherung“ für warme Winterjacken und kleine Geschenke, im Schutzengelhaus in Steglitz konnten 1500 Sternenpäckchen für Kinder gepackt werden – große Tüten voller süßer Überraschungen, Buntstifte und Spielzeug, die über die Ausgabestellen der Berliner Tafel an bedürftige Familien verteilt wurden.

Der Verein Kinder in Gefahr engagiert sich seit 25 Jahren für behinderte Kinder und fördert besonders Kita- und Schulprojekte mit Musik, wie bei den mehrfach behinderten Schülerinnen und Schülern der Stephanus-Schule in Weißensee. „Sie brauchen spezielle Instrumente, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und sie zu Bewegung anregen“, sagt Siegfried Helias vom Verein Kinder in Gefahr.

Musik verbindet alle Kinder

Auch die Schätzelberg-Grundschule in Mariendorf setzt mit einer neu gegründeten Schulband auf die verbindende Kraft der Musik. Die ukrainischen Kinder aus den Willkommensklassen sind mit Begeisterung dabei. Mit den Spenden aus der „Schönen Bescherung“ können in beiden Schulen Instrumente und Tontechnik angeschafft werden.

Im Evangelischen Johannesstift in Spandau ermöglichen Spenden therapeutisches Reiten. „Kinder mit einer Lernbehinderung oder einem Trauma lernen im Umgang mit dem Therapiepferd, sich zu konzentrieren und auf andere einzugehen.“, sagt Frank Beier-Rosen vom Johannesstift. Solche Projekte und Kinderhäuser wie das Haus Jona in Staaken oder das Haus Bolle in Marzahn und kleine Vereine im Kiez, wie der Verein TiK in Tempelhof, der mit Ehrenamtlichen Nachhilfe und Freizeitaktivitäten organisiert, könnten ohne private Spenden gar nicht existieren. Vielen Kindern in unserer Stadt geben sie aber die Chance, ihren Weg im Leben und in der Gesellschaft zu finden. Herzlichen Dank, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie mit Ihren Spenden dazu beitragen.

Morgenpost-Motive für die Spendenaktion

Vom 30. November bis 4. Dezember 2022 wurden die schönsten Berliner-Morgenpost-Werbemotive der letzten zwölf Jahre in der CLB-Galerie am Berliner Moritzplatz ausgestellt. Die Plakate aus der Ausstellung können noch bis zum 31. Dezember 2022 erworben werden. Die Verkaufserlöse kommen zu 100 Prozent der Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“ zugute. Infos zum Verkauf unter: www.berlin-ist-wenn.de

Wenn Sie direkt für die Weihnachtaktion spenden möchten:

Berliner helfen e.V.,Stichwort: „Bescherung“,IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00,BIC: BFSWDE33BERFür eine Spendenbescheinigung bitte die Anschrift bei der Überweisung angeben.