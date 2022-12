Öl aus Kasachstan für PCK: Bund weist Kritik zurück

In der Debatte um Öl-Lieferungen auch aus Kasachstan für die Raffinerie PCK in Schwedt hat das Bundeswirtschaftsministerium Kritik zurückgewiesen. Der brandenburgische Bundestagsabgeordnete der Linken, Christian Görke, sagte laut einer Mitteilung vom Freitag, die Bundesregierung sei nicht ernsthaft an einer Versorgung der Raffinerie mit kasachischem Öl interessiert. Er warf der Regierung Untätigkeit vor und forderte eine Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses für Energie und Klimaschutz. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte auf Anfrage am Freitag mit: „Dass die Bundesregierung wie behauptet keine Gespräche führt, ist schlichtweg falsch.“