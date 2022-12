Viel Reiseverkehr zu Weihnachten – So fahren S-Bahn und BVG

Berlin. Am Morgen vor Heiligabend ist es voll geworden am Flughafen BER: Tausende Menschen sind zu Familienbesuchen oder Urlauben aufgebrochen, gut 60.000 Passagiere hat der Flughafen insgesamt am 23. Dezember erwartet. Größere Probleme durch gestrichene Flüge oder lange Wartezeiten gab es aber nicht: „In den Spitzenzeiten ist es natürlich voll“, sagte eine BER-Sprecherin. „Aber es läuft geordnet, wir erleben den normalen Reiseverkehr.“ Für besinnliche Weihnachtsstimmung sollte am Abend des 23. Dezembers auch der Auftritt eines Gospelchors im Terminal sorgen.

Nach den ersten beiden Ferientagen wird es am Hauptstadtflughafen aber deutlich ruhiger: An Heiligabend wird laut Prognose nur noch mit 37.000 Reisenden gerechnet, am ersten Feiertag sinkt die Zahl weiter auf rund 35.000. Erwartet wird, dass es vor allem zum Ende der Schulferien, also nach Neujahr, wieder voller wird. Insgesamt werden bis zum 3. Januar voraussichtlich rund 600.000 Passagiere am Flughafen BER starten und landen. Personell sieht sich der Airport dabei gut aufgestellt, um den Reiseverkehr zu bewältigen; Engpässe durch viele Krankheitsausfälle drohen demnach bislang nicht.

Um Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle zu vermeiden, empfiehlt der BER Reisenden, den im Sommer eingeführten „Runway“ zu nutzen. Passagiere können sich dabei online und kostenlos ein Zeitfenster für den Security Check reservieren. Das Angebot wird der BER-Sprecherin zufolge gut genutzt: Seit Ende August seien rund 280.000 Termine reserviert worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fernverkehr: Deutsche Bahn setzt Zusatzzüge ein

Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist es rund um die Feiertage voll, auf besonders beliebten Strecken, etwa zwischen Berlin und Stuttgart, München oder Köln, sind deshalb seit dem 23. Dezember und noch bis zum 2. Januar Sonderzüge im Einsatz. Der DB-Navigator wies dennoch für diverse Verbindungen auf den Zügen eine „außergewöhnlich hohe Auslastung“ aus. Nach den Feiertagen wird die nächste große Reisewelle am 27. und 28. Dezember erwartet.

Bei den Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn gelten an den Feiertagen angepasste Fahrpläne, wobei die Unterschiede zum regulären Fahrplan in diesem Jahr bei der BVG geringer sind, weil Heiligabend und der erste Feiertag auf ein Wochenende fallen. „An den Weihnachtsfeiertagen fahren die gelben Busse und Bahnen auf allen Linien und rund um die Uhr“, teilte das Unternehmen mit. Dabei gilt am 24. Dezember der Sonnabendfahrplan, an den folgenden beiden Tagen der Sonntagsfahrplan. Allein an Heiligabend sind laut BVG rund 3900 Mitarbeitende in Leitstellen, im Fahrgastservice, bei der Sicherheit, in Werkstätten und natürlich im Fahrdienst im Einsatz.

Bei der Berliner S-Bahn gilt an Heiligabend bis 17 Uhr ebenfalls der Sonnabendfahrplan, danach sind alle S-Bahn-Linien im 20-Minuten-Takt unterwegs, Ausnahme sind die beiden Ringbahn-Linien S41 und S42, die alle zehn Minuten fahren. In den Nächten – sowohl vom 24. auf den 25. Dezember wie auch vom 25. auf den 26. Dezember – besteht durchgehender Verkehr. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt wie bei der BVG auch bei der S-Bahn der Sonntagsfahrplan.