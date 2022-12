Weihnachten in Berlin: Dringender Ärzte-Appell für die Feiertage

Beatrix Schmidt, Chefärtzin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. Joseph-Krankenhaus, geht auf der Intensivstation in der Kinderklinik des St. Joseph-Krankenhauses. Die Kinderklinik des St. Joseph Krankenhauses ist wegen einer Infektionswelle stark überlastet. Auch in anderen Berliner Kinderkliniken ist die Lage schwierig.