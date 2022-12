Betonmischer stürzt von Betriebsgelände in Kanal

Ein Betonmischer ist auf einem Betriebsgelände in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) über eine Kaimauer gefahren und mit dem Führerhaus voran in den Veltener Stichkanal gekippt. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich demnach selbst befreien.