Berlin: Wo Ampeln für Fußgänger bald länger grün bleiben könnten

Fußgänger ärgern sich über kurze Grünphasen bei Ampeln. An zwei Kreuzungen in Charlottenburg-Wilmersdorf will der Senat aktiv werden.

Berlin. Die Ampeln an den Kreuzungen Bundesallee und Trautenaustraße sowie an der Ecke Berline Straße und Brandenburgische Straße könnten bald länger für Fußgänger grün bleiben. Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilt, sind für beide Kreuzungen Änderungen in Planung. An beiden Orten sorgen aktuell kurze Grünphasen für Unmut.

So demonstrierten Anfang Dezember Eltern und Schüler der Cecilien-Grundschule in Wilmersdorf für eine längere Schaltung. Die Grünphase zur Überquerung der Bundesallee dauere bisher nur 16 Sekunden. Viele Kinder würden über die Kreuzung rennen, um die Straße in einer Ampelphase zu überqueren oder müssten – wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen – auf der Mittelinsel zwischen dem starken Verkehr stehen bleiben.

Änderungen auf der Bundesallee müssen benachbarte Ampeln mit einbeziehen

Die derzeitigen Schaltungen würden für den Fußverkehr eine Gehgeschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde berücksichtigten. Der breite Mittelstreifen entlang der Bundesallee lasse die Querung an der Kreuzung über die Hauptrichtung derzeit für die Standardgeschwindigkeit allerdings nicht zu. Deshalb seien Programmänderungen im größerem Rahmen unter Einbeziehung der Nachbaranlagen vorgesehen.

Auch an der Ecke Berline Straße und Brandenburgische Straße ärgern sich Fußgänger über Ampeln, die nur kurz auf grün schalten. „Die Ampelschaltung ist vielerorts in Berlin viel zu kurz eingestellt. Insbesondere für mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen ist so etwas unzumutbar. Doch die kürzeste Ampelphase findet sich wohl in meinem Wahlkreis, an der Ecke Berliner Straße und Brandenburgische Straße“, sagte dazu der Wahlkreiskandidat Peer Mock-Stümer (CDU).

Ampel Berliner Straße/Brandenburgische Straße soll modernisiert werden

Laut Senatsverwaltung sei für die Lichtsignalanlage Berliner Straße und Brandenburgische Straße ebenfalls bereits eine Modernisierung in Vorbereitung. Im Zuge dessen würden die Querungsbedingungen des Fußverkehrs in den Signalprogrammen den aktuellen Standards angepasst. Mock-Stümer fordert in einer Pressemitteilung ein gesamtstädtisches Konzept für die Ampelphasen und eine unbürokratische Umsetzung.

Die Länge der Ampelschaltung wird durch die Kriterien der bundesweit gültigen Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) vorgegeben. Sie werden ergänzt durch spezielle Berliner Vorgaben, die laut Senatsverwaltung insbesondere für den Fußverkehr mehr Komfort bieten sollen. Die Länge der Grünzeiten für den Fußverkehr werde für jede Anlage individuell geprüft und festgelegt. Zur Schulwegsicherung würden in der Regel spezielle Programme zu den relevanten Zeiten geschaltet.

Innovative Systeme der Ampelschaltung befinden sich noch in Testphase

In einer Testphase würden sich derzeit Systeme befinden, die neue, genauere und individuellere Wege der Erfassung und Prognose für das konkrete Verkehrsgeschehen innerhalb der Programmumläufe erlauben. So könnten Ampelphasen je nach Verkehrsgeschehen angepasst werden. Diese würden sich aber sowohl in Berlin wie auch bundesweit bislang erst in der Erprobung befinden.

