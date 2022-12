Berlin-Steglitz Mann schlägt wegen lautem Gespräch am Imbiss zu

Ein Passant soll sich an einem Imbiss im Berliner Stadtteil Steglitz erst über die Gesprächslautstärke zweier Männer beschwert und anschließend einen der Männer ins Gesicht geschlagen haben. Auch rassistische Beleidigungen seien gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 31-Jährige erlitt bei der Attacke, die sich am Mittwochabend ereignete, demnach leichte Gesichtsverletzungen.