Rettungseinsatz in Neukölln massiv behindert: Anklage gegen Fahrlehrer

Die Blockade des Rettungseinsatzes erfolgte vor dem Vivantes-Klinikum in Neukölln (Symbolfoto).

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage erhoben gegen einen Fahrlehrer, der in Neukölln einen Rettungswagen blockiert und die Versorgung eines Patienten behindert haben soll.

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, sei am Amtsgericht Tiergarten Anklage gegen den 40-Jährigen und dessen 37 Jahre alten Bekannten wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende eines Rettungsdienstes und Beleidigung erhoben worden.

Die unfassbaren Szenen spielten sich am 20. Juli 2021 vor dem Vivantes-Klinikum Neukölln ab. Laut Anklage soll der Mann sein Auto auf der Fahrzeugrampe zur Notaufnahme in einer Parktasche abgestellt haben. Dort wollte er seinen mitangeklagten Bekannten abholen.

Parken ist dort Privatpersonen nicht erlaubt, die Stellflächen sind ausschließlich Rettungswagen vorbehalten. Der Aufforderung eines Rettungswagenfahrers, sein Fahrzeug umzuparken, soll der 40-Jährige nicht nachgekommen sein – und dass, obwohl dieser gerade per Rettungswagen einen mit Sauerstoff beatmeten Notfallpatienten anliefern wollte und selbst nicht parken konnte. Stattdessen soll sich der Fahrlehrer darauf beschränkt haben, sein Auto mit etwas mehr Platz für den Rettungswagen neu einzuparken.

Rettungseinsatz in Neukölln behindert: Handgemenge und Beschimpfungen

Als der Rettungswagen abgestellt war und eigentlich der Notfallpatient in die Klinik hätte verbracht werden können, soll der Angeschuldigte den Fahrer des Rettungswagens beschimpft und festgehalten haben. Kurz soll dieser den Angeschuldigten von sich wegstoßen haben können.

Dann soll dieser ihn erneut ergriffen und dessen Handgelenke fixiert haben. Nun soll auch der 37‑jährige hinzugekommen sein und seinen Bekannten beim Festhalten, Bedrängen und Fixieren des Rettungswagenfahrers unterstützt haben.

Da die beiden anderen Rettungskräfte im Rettungswagen wegen der Versorgung des Notfallpatienten nicht eingreifen konnten, habe sich der Rettungswagenfahrer laut Anklage allein aus dem Griff der beiden Angeschuldigten befreien müssen. Nachdem ihm dies gelungen war, musste er sich gleichwohl von dem 37‑jährigen noch als "Arschloch" bezeichnen lassen.

Der Straftatbestand "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Bei einem "Tätlichen Angriff" kann das Strafmaß auch fünf Jahre betragen.

Berlin: Polizisten und Feuerwehrleute werden immer häufiger angegriffen

Grafik vergrößern

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und sonstiger Rettungskräfte werden in Berlin immer häufiger angegriffen. In den vergangenen vier Jahren gab es rund 32.000 Attacken. Soweit die Täter ermittelt werden konnten, kommt es nur in Einzelfällen zu Freiheitsstrafen. Meist wird eine Geldstrafe verhängt.