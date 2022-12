Berlin: Aktuelle Sonntagsfrage - Giffeys SPD gewinnt hinzu

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, will ihren Posten Amt bei derkommenden Berlin-Wahl 2023 verteidigen. In der aktuellen Sonntagsfrage kommt ihre Partei auf 21 Prozent.

Berlin. In weniger als zwei Monaten wird in Berlin neu gewählt: Am 12. Februar 2023 sind die Wählerinnen und Wähler zu einem neuen Urnengang aufgerufen. Abgestimmt wird über die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlung und natürlich über die Verteilung im Berliner Abgeordnetenhaus.

Bei der Berlin-Wahl 2023 entscheidet sich damit auch, ob Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Amt bleiben kann. Oder ob Berlin eine neue Landeschefin oder einen neuen Landeschef bekommt.

Die sogenannte Sonntagsfrage, eine Umfrage, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt werden, wen sie wählen würden, wenn bereits am kommenden Sonntag die Wahl in Berlin stattfinden würde, liefert ein wichtiges Stimmungsbild.

Berlin-Wahl 2023: Sonntagsfrage - SPD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu

In den aktuellen Umfragen und Prognosen zeichnet sich ein Dreikampf zwischen SPD, CDU und Grünen ab. In der neuesten Sonntagsfrage, die am 21. Dezember veröffentlicht wurde, gewinnt die SPD einen Prozentpunkt hinzu und kommt auf 21 Prozent. Damit sind die Berliner Sozialdemokraten gleichauf mit der CDU. Direkt dahinter befinden sich die Grünen mit 20 Prozent.

SPD: 21 Prozent (+1)

CDU: 21 Prozent (+/- 0)

Grüne: 20 Prozent (+/- 0)

Linke: 12 Prozent (+/- 0)

AfD: 10 Prozent (+/- 0)

FDP: 6 Prozent (- 1)

Sonstige: (+/- 0)

Die Zahlen basieren auf einer Online-Umfrage des Meininungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung, durchgeführt vom 12. bis 19. Dezember.

Bei einer Umfrage des Unternehmens Civey im Auftrag des "Tagesspiegels" zwischen dem 2. und 9. Dezember war die CDU auf 25 Prozent gekommen und die SPD auf 18 Prozent.

Beim letzten Berlin Trend, der Umfrage von Berliner Morgenpost und RBB, die zwischen dem 17. und 21. November durchgeführt worden war, kamen die Grünen auf 22 Prozent, die CDU auf 21 Prozent und die SPD auf 19 Prozent.

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin – die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten