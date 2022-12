Fachkräftemangel plagt auch Forstbetriebe: Reform kommt

Brandenburg setzt zum Jahresbeginn 2023 die Forstreform um. Dabei plagt aber auch Fachkräftemangel die Forstbetriebe. Mehrere Minister hätten sich an der Forstreform die Zähne ausgebissen, sagte Agrar- und Forstminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch in Potsdam.