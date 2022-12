Probleme im Regionalverkehr: Berlin erwartet Besserung 2023

Mit dem Fahrplanwechsel sollte das Angebot im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg besser werden. Die Umsetzung hakt jedoch.

Berlin. Der Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollte für Fahrgäste im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg zahlreiche Verbesserungen und auf vielen Linien ein höheres Angebot bringen. Doch bei der Umsetzung hakt es zurzeit noch. So fallen bei der von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) betriebenen Linie RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) viele Verstärkerfahrten aus, die neue Linie RE8 fährt größtenteils nur zwischen Wismar/Wittenberge und Nauen und damit nicht im für Pendler wichtigen Abschnitt nach Berlin. Hinzu kamen zuletzt viele Verspätungen, auch bei der Deutschen Bahn (DB).

Noch in dieser Woche, am 23. Dezember, soll es deshalb ein weiteres Gespräch mit der DB, der Odeg und dem brandenburgischen Infrastrukturministerium geben. Eingeladen dazu habe Berlins Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal, teilte die Senatsverwaltung mit. „Wir erwarten, dass bis Ende dieses Jahres die Probleme gelöst sind und die Verträge erfüllt werden können. Wir haben einen ambitionierten, aber machbaren Fahrplan vereinbart – der ist einzuhalten“, so Niedbal.

Von der Deutschen Bahn fordert die Senatsverkehrsverwaltung, die netz- und betriebsbedingten Ursachen dafür auf der Berliner Stadtbahn schnellstmöglich abzustellen. Die Stadtbahn ist seit Langem stark ausgelastet, mit dem neuen Fahrplan wurde die Zahl an Regionalzug-Fahrten auf der zentralen Bahnstrecke durch Berlin noch einmal erhöht. Hinzu kommt der Fernverkehr, bei dem es aktuell ebenfalls viele Verspätungen gibt – die dann wiederum Auswirkungen auf den Regionalverkehr haben, weil Züge aufgehalten werden und sich Fahrten so ebenfalls verzögern.

Ausfallende Züge: Hoher Krankenstand bereitet Odeg Probleme

Laut Verkehrsverwaltung wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern. So werden Fahrten des Fernverkehrs nach Berlin Gesundbrunnen umgeleitet, heißt es, und Störungen in der Infrastruktur zwischen Charlottenburg und Michendorf seien reduziert worden.

Ein weiteres aktuelles Problem ist aber, wie in vielen Branchen auch, der aktuell hohe Krankenstand. Auf diesen verweist auch die Odeg, weshalb man sich entschieden habe, einen sogenannten Basisfahrplan auf Grundlage der aktuellen Personalsituation einzurichten, der auch den Ausfall von Fahrten beinhaltet. „Dieses Konzept unterstützt den Erhalt der Basisstabilität unserer Eisenbahnverkehre“, argumentiert die Odeg.

Weitere Gleissperrung am Ostbahnhof ab Anfang Januar

Auch die Deutsche Bahn berichtet von vielen Krankheitsfällen und einer „angespannten Personalverfügbarkeit“. Mit Blick auf die Kapazität der Berliner Stadtbahn erklärt ein Unternehmenssprecher, diese sei „mit Inkrafttreten des jüngsten Fahrplanwechsels vollends ausgeschöpft“. Auf der Strecke seien jetzt zwölf bis 13 Trassen pro Stunde belegt, vorher habe die maximale Belegung bei zehn bis elf Trassen pro Stunde gelegen. Verspätungen, so der Sprecher weiter, könnten aber bereits entstehen, bevor ein Zug auf die Stadtbahn fährt, durch viele Bauarbeiten an der Bahn-Infrastruktur und die inzwischen wieder hohen Fahrgastzahlen.

Immerhin gibt es vom Ostbahnhof, wo es zuletzt ebenfalls Engpässe gegeben hatte, eine positive Nachricht: „Am Berliner Ostbahnhof ist die planmäßige Sperrung zweier Gleise auf Grund der Hallendachsanierung abgeschlossen. Beide Gleise werden seit heute wieder befahren“, sagte der Bahn-Sprecher am Mittwoch. Allerdings: „Ab Anfang Januar wird die DB im Rahmen der Hallendachsanierung zwei weitere Gleise sperren.“ Diese Maßnahme erfolge aber planmäßig und sei Teil der bestehenden Konzepte für die Zugdisposition auf der Stadtbahn.

Insgesamt, betont der Sprecher, würden die DB wie auch die weiteren am Stadtbahn-Betrieb beteiligten Eisenbahnunternehmen alle Möglichkeiten ausschöpfen, „die zur Stabilität des Fahrplans auf einer der meistbefahrenen Trassen Deutschlands beitragen“.