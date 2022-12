CDU-Chef Wegner: „Das ist eine Abgrenzung zu den Grünen“

Berliner CDU kritisiert Grüne und Koalition für das Vorankommen in Sachen Klimaschutz – und will selbst die Marktkräfte dafür nutzen.

Berlin. Bei Enpal wird eingestellt. 100 Leute nimmt das Berliner Unternehmen jeden Monat neu an Bord, mittlerweile sind 3000 dabei. Im zum Bürohaus umgebauten ehemaligen Centrum-Warenhaus am Ostbahnhof sitzen sie in riesigen Hallen dicht an dicht und bringen die Energiewende voran. Enpal lässt von bisher 1000 eigens ausgebildeten Handwerkern standardisiert Solaranlagen auf Einfamilienhäusern installieren und vermietet an die Eigentümer das komplette System, von den Solarmodulen auf dem Dach über den Batteriespeicher, den Anschluss für das Elektroauto bis zum Verkauf des nicht selbst genutzten Stroms zu guten Preisen an der Strombörse.

Das Geschäft brummt. Durch gute persönliche Beziehungen zu Produzenten in China könnten Kunden ihre Photovoltaikanlage in sechs bis acht Wochen auf dem Dach haben, sagt Markus Meyer von Enpal. Für das kommende Jahr sind eine Milliarde Euro Umsatz geplant.

Klimaschutz in Berlin: „Der Senat muss mehr machen und weniger reden“

Berlins CDU hat nicht zufällig die Zentrale von Enpal gewählt, um bei einer Tour sieben Wochen vor der Wahl ihre klimapolitischen Vorstellungen vorzustellen. Die Botschaft ist klar: „Der Senat muss mehr machen und weniger reden“, sagte Landeschef und Spitzenkandidat Kai Wegner. „In den Zielen liegen wir nicht auseinander mit den Grünen“, betonte der Berliner Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, der Bundesvorsitzende der parteiinternen „Klimaunion“ ist – „aber über den Weg dorthin“. Möglichst bis 2040, so heißt es in dem Klimaschutzpapier, solle Berlin klimaneutral sein, gerne auch früher.

Die Grünen, so die Botschaft der CDU, setzten auf Regulierung, Vorschriften und Staatswirtschaft. Die CDU hingegen wolle die Kräfte der Marktwirtschaft für den Klimaschutz nutzen. „Es gibt ökonomisch sinnvolle Modelle für den Klimaschutz“, sagte der frühere Berliner Justizsenator Heilmann: „Kein Unternehmen von Bedeutung will nicht klimaneutral werden.“

CDU: Berlin hinkt bei erneuerbaren Energien hinterher

Als Belege für Versäumnisse grüner Umweltsenatorinnen in der seit sechs Jahren bestehenden Koalition mit SPD und Linken nennen die Christdemokraten den Ausbau der Solarenergie in Berlin. Die Hauptstadt sei bei den erneuerbaren Energien nicht nur Schlusslicht unter den Bundesländern, sondern hinke auch anderen deutschen Metropolen wie München oder Hamburg hinterher.

Als Beispiel für die Trägheit ziehen Wegner und Heilmann die weniger Solaranlagen auf öffentlichen Bauten heran. Nur 12,5 Prozent seien mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Das komme daher, dass man für den Ausbau auf die landeseigene Immobiliengesellschaft BIM setze und keinen Markt zulassen. „Der Senat sollte die Dächer für Solarnutzung ausschreiben“, sagte Heilmann. Das würde deutlich schneller gehen.

Markus Meyer von Enpal hielte das auch für einen guten Weg. Obwohl man bisher das boomende Geschäftsmodell nur für Einfamilienhäuser anbiete, ließe sich sicher auch für öffentliche Gebäude etwas entwickeln. „Ich wünsche mir von der Berliner Politik, dass sie ihren Masterplan Solarcity ernst nimmt und umsetzt“, sagte Meyer.

Anträge sollen durch Genehmigungsfiktion beschleunigt werden

Enpal klagt aber auch über lange Genehmigungszeiten und Verzögerungen beim Anschluss neuer Anlagen ans Stromnetz. Die CDU setzt sich für eine Genehmigungsfiktion ein. Wenn ein Antrag in vier Wochen nicht gebilligt ist, gilt eine Anlage als zugelassen. Eine solche Lösung strebe auch die EU an, berichtete die Berliner Europaabgeordnete Hildegard Bentele. Dafür gab es sogar Lob von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Er sei „positiv überrascht vom Energieteil des Papiers“, sagte DUH-Vertreter Sönke Nissen.

Mit der S-Bahn zogen Wegner, Heilmann und ihr Tross dann weiter zum Euref-Campus am Schöneberger Gasometer. Matthias Prennig von Gasag Solution Plus zeigte ihnen die von der Gasag errichtete Energiezentrale, die den neuen Stadtteil schon seit 2014 kohlendioxid-neutral beheizt. „Hier sieht man, was geht, wenn man eine Vision hat“, sagte Wegner: „Das wäre auch in anderen Stadtteilen möglich.“

Christdemokraten setzen auf Entsiegelung und mehr Straßenbäume

Aber die Grünen hätten über all dem Klein-Klein in der Verkehrspolitik den größten Energieverbraucher in der Stadt, nämlich die Gebäude, nicht wirklich angefasst, so der CDU-Spitzenkandidat. Die Tour und das Klimaschutzpapier seien deshalb auch „keine Annäherung an die Grünen, sondern eine Abgrenzung“, sagte Wegner: „Sie reden, wir machen.“ Rot-Grün-Rot seien mit ihren Plänen zur Rekommunalisierung der Gasag und der Berliner Fernwärme falsch unterwegs. „Man sieht doch, was die Gasag und andere Unternehmen machen und wie wenig der Staatswirtschaft gelingt“, so der Landes- und Fraktionschef.

In ihrem 27 Seiten starken Papier zur Klimaoffensive haben die Christdemokraten zahlreiche Aspekte des Klimaschutzes zusammengeführt. Von mehr Straßenbäumen ist dort ebenso die Rede wie von Entsiegelung von Flächen Urban Gardening findet Platz, die Nutzung von Abwasser in Kreislaufwirtschaft und eine Parkplatzgarantie für Pendler, die sich per App an einem Park-Ride-Parkplatz einen Platz reservieren. Großes Potenzial sieht die CDU in der Erdwärme, die bisher vom Senat nicht ernsthaft genug gehoben würden. Wegner betonte, dass die CDU schon lange in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs sei: „Wir haben das Thema nicht sieben Wochen vor der Wahl entdeckt.“