ICC wird wieder als Unterkunft für Geflüchtete geprüft

Berlin. Die Situation bei der Unterbringung von Asylsuchenden und ukrainischen Kriegsflüchtlingen spitzt sich in Berlin immer mehr zu. Inzwischen sind auch im Ukraine-Ankunftszentrum im und um das Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel fast keine Betten mehr verfügbar. Die 2500 Plätze seien zu 90 Prozent belegt, sagte ein Sprecher des Betreibers Deutsches Rotes Kreuz, das die Allianz der Berliner Hilfsorganisationen anführt, am Dienstag der Morgenpost.

Aus dem als Verteiler-Ort gedachten Zentrum würden kaum noch ankommende Ukrainer in andere Bundesländer weiterreisen. Im Dezember seien bisher 1445 Menschen in Tegel eingetroffen, so das DRK. 57 davon hätten in der Stadt eine Bleibe gefunden, niemand wurde in andere Bundesländer verteilt. „Deshalb laufen wir voll“, so der Sprecher

Fast 13.000 Menschen stellten bis November einen Asylantrag in Berlin

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) berichtete in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung von steigenden Ankunftszahlen. Zur Zeit kämen 300 Ukrainer am Tag in Berlin an, sagte sie. Neben den Ukrainern melden sich auch weiterhin viele Geflüchtete aus anderen Staaten in der Stadt, meist im Ankunftszentrum auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf, das für die Asylsuchenden zuständig ist.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bis einschließlich November stellten in der Stadt fast 13.000 Menschen einen Asylantrag, das waren 6,9 Prozent aller in Deutschland registrierten Begehren und damit deutlich mehr, als Berlin nach dem Verteilungsschlüssel der Bundesländer aufnehmen müsste.

Notunterkunft in den Tempelhofer Hangars öffnet noch vor Weihnachten

Selbst in der rot-grün-roten Koalition gibt es inzwischen Stimmen, die einen Ausstieg Berlins aus dem bundesweiten Verteilsystem Easy fordern, weil die Kapazitäten auch wegen der vielen Ukrainer erschöpft seien. Andere Bundesländer tun das immer wieder, wenn sie dem Andrang nicht mehr Herr werden.

Der Senat will das nicht. „Wir brauchen weitere Unterbringungskapazitäten“, sagte Giffey. Am Freitag soll in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof eine weitere Notunterkunft für mehrere Hundert Menschen öffnen. Dabei werden Leichtbauzelte in die Hallen gestellt. Als die Hangars 2015/16 schon einmal Flüchtlinge beherbergten, lebten die Menschen in nach oben offenen Abteilen. Jetzt soll wenigstens jeder das Licht ausschalten können, wenn ihm danach sei, sagte die Regierende Bürgermeisterin.

1000 Asylsuchende sollen Anfang 2023 aus dem Hauptgebäude von Tegel ausziehen

Erschwerend kommt hinzu, dass die rund 1000 Asylsuchenden, die bisher in den Terminals A und B am Flughafen Tegel nächtigen, dieses Notquartier Anfang des kommenden Jahres räumen sollen. Man habe die Frist zwar vom 27. Dezember bis 16. Januar verlängert und können notfalls auch noch ein wenig mit dem Auszug warten, sagte Giffey.

Massenschlafsaal hinter dem Vorhang: So leben geflüchtete Ukrainer im Ankunftszentrum

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Aber eine Dauerlösung soll das nicht sein. „Klar ist, die Terminals A und B werden Anfang des Jahres freigezogen“, sagte Giffey. Es soll für die Berliner Hochschule für Technik (früher Beuth) umgebaut werden und das Herzstück des geplanten Technologie- und Gewerbeparks Urban Tech Republic auf dem früheren Flughafengelände bilden.

Haupthindernis ist neben den Immobilien das fehlende Betreuungspersonal

Dieses größte Entwicklungsprojekt der Stadt möchte Giffey nicht weiter verzögern. Außerdem drohten Vertragsstrafen, wenn die Baufirmen nicht wie vereinbart beginnen könnten. Man prüfe Alternativen, sagte Giffey. Dazu gehört unter anderem auch das leerstehende Internationale Congress Centrum (ICC) am Messedamm, das auch nach 2016 einige Monate mit Geflüchteten belegt war. Sie habe sich auch an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit der Bitte gewandt, Bundesliegenschaften bereit zu stellen.

Das Problem sind aber nicht nur die Räume, sondern auch das Personal. Etwa 35 Betreuungskräfte werden für 1000 Geflüchtete benötigt, so die Faustregel. Plus Security und Catering. Vor allem mittlere Führungskräfte seien so gut wie nicht zu bekommen, so ein erfahrener Unterkunftsmanager.

Betreiber wollen Massenunterkünfte ohne soziale Angebote nicht übernehmen

Einen Betreiber für die Tempelhofer Hangars hat das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten wenige Tage vor dem Start noch nicht gefunden. Es werde verhandelt, hieß es. Auch in Tegel ist noch nicht geklärt, wer sich um die dort unterzubringenden Ukrainer kümmern soll. Für die erste Ausbaustufe mit vier Leichtbauhallen und 1600 Betten übernimmt das Bündnis der Hilfsorganisationen die Verantwortung. Für die zweite Stufe gibt es niemanden. Wie zu hören ist, drängt Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) auf eine Ausschreibung. Es geht aber nur um die pure Unterbringung, ohne soziale Betreuungsangebote. Diesen Job, so hört man von mehreren Trägern, wolle niemand übernehmen.