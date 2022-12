Notstand bei Kinderkliniken: Experten fordern Ausbildungsreform

Spezielle an Pflegekräften für Kinder fehlt es. Berlins Gesundheitssenatorin Grote kündigt nun einen Pflegegipfel für Anfang 2023 an.

Notstand in Kinderkliniken Gesundheitsexperten fordern Reform in der Ausbildung

Berlin. Die Lage in Berlins Kinderkliniken bleibt weiterhin höchst angespannt. Experten des Gesundheitswesens forderten deshalb schnelle Reformen in der Ausbildung von Fachkräften. „In Berlin wird zu wenig ausgebildet. Dafür erwarten wir mehr Unterstützung“, sagte Reinhard Bartezky, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, bei der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses am Dienstag. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) kündigte für das erste Quartal 2023 einen Pflegegipfel an, bei dem Maßnahmen zur Personalgewinnung entwickeln werden sollen.

Die Senatorin sprach von einer „sehr, sehr harten Zeit“ für das Gesundheitswesen. Als kurzfristige Maßnahme bleibe die Vereinbarung der pädiatrischen Kliniken erhalten, nicht notwendige Operationen zu verschieben und auch Personal anderer Stationen auf die Kinderstationen zu verlagern. „Die mittel- und langfristige Aufgabe muss aber die Gewinnung von Fachkräften sein“, so Gote.

Spezifischere Ausbildung für Pflegekräfte

Große Hoffnung sehe sie deshalb im Pflegecampus, der statt in Spandau nun auf dem Gelände des Vivantes Wenckebach-Krankenhauses in Tempelhof entstehen soll. Die Stationen des dortigen Krankenhauses ziehen derzeit ins nahe gelegene Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Schöneberg um.

Laut Clemens Raile, Kinderarzt am Vivantes-Krankenhaus in Neukölln, fehle es an spezialisierten Fachpflegekräften für Kindermedizin. „Das liegt wiederum an der Generalisten-Ausbildung“, sagte Raile. Besonders die Intensivstationen seien derzeit nicht mit ausreichend Pflegekräften besetzt. Personal aus anderen Fachbereichen zu verschieben, sei dabei keine kurzfristige Lösung. Personalpläne würden meist zwei Monate im Voraus erstellt. „Aber das ist ein Brett, das wir jetzt bohren müssen.“

Derzeit werden Kinderkliniken und -praxen durch mehrere Faktoren stark belastet. Personalmangel trifft auf eine Zeit, in der besonders viele Kinder am RS-Virus erkranken. Hinzukommen andere Atemwegserkrankungen wie das Coronavirus und Influenza. Derzeit gibt es drei Mal so viele Konsultationen wie im Jahresdurchschnitt.

Kliniken durch das Coronavirus weiter belastet

Und auch Corona ist noch nicht vorbei. 1150 Covid-Patienten und Patientinnen werden derzeit auf Berlins Intensivstationen versorgt. „Die Kliniken befinden sich immer noch im Pandemiemodus“, sagte der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, Marc Schreiner. Auch unter den Mitarbeitenden ist der Krankenstand an allen Berliner Krankenhäusern – nicht nur an den Kinderkliniken – noch immer hoch. Laut Senatsgesundheitsverwaltung fallen derzeit 18,1 Prozent der Pflegekräfte aus. Unter den Ärzten sind es 11,7 Prozent.

Dass Kliniken weiter Operationen verschieben, dürfe laut Schreiner nicht zum Normalfall werden. Er forderte, „die Rückholung der stillen Reserve“. Also die Menschen zurück in die Branche zu holen, die sie einst verlassen hatten. Das gelinge aber nur, wenn man die Arbeitsbedingungen verbessere.

Burkhard Ruppert, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin, zeigte sich besorgt über die Zahlen der niedergelassenen Ärzte in Berlin. „Es gab in den vergangenen Jahren wegen des großen Bevölkerungswachstums keine Verbesserung der Lage“, so Ruppert. Er sah auch die Berliner Bezirke in der Verantwortung, mehr um Ärzte zu werben und sie bei der Suche nach geeigneten Praxisräumen zu unterstützen.

