Die Feuerwehr im Einsatz an einem Souvenirshop an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg.

Einsatz am Breitscheidplatz Das ist nach dem Rohrbruch an der Gedächtniskirche bekannt

Berlin. Nach dem Bruch einer Fernwärmeleitung an der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg sind die Schäden noch nicht absehbar, wie die Sprecherin der Gedächtnis-Kirche unserer Zeitung mitteilt. Betroffen seien vor allem die Gedenkhalle und ein Souvenirshop. Sachverständige und Restauratoren müssten nun einschätzen, ob auch die Kirche selbst beschädigt wurde und wie stark die Schäden an den anderen Gebäuden ausfallen. Besonders betroffen sei wohl ein privat gepachteter Souvenirladen. Ein von der Stiftung betriebenes Souvenirgeschäft in der Gedenkhalle sei auf den ersten Blick weniger stark betroffen.

Die geplatzte Fernwärmeleitung hatte in der Nacht zu Dienstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr lief heißes Wasser aus der kaputten Leitung. Die gegen 0.50 Uhr alarmierten 18 Einsatzkräfte hätten laut einem Sprecher der Berliner Feuerwehr erst einmal feststellen müssen, wo die undichte Stelle lokalisiert ist.

Vattenfall: Wasser für Fernwärme kommt mit 90 bis 120 Grad beim Kunden an

Die besondere Herausforderung: Laut dem Betreiber des Fernwärmenetzes Vattenfall kommt das Wasser für die Heizung mit einer Temperatur zwischen 90 und 120 Grad beim Kunden an. Feuerwehrleute seien trotz der gefährlichen Umstände bei dem Einsatz nicht verletzt worden. Das Wasser konnte erst durch eine Unterbrechung des Betreibers gestoppt werden, teilt die Feuerwehr mit. Bis dahin hätten Feuerwehrleute mit Pumpen versucht, das austretende, heiße Wasser abzusaugen, um die Schäden zu minimieren.

Neben der Höhe des entstandenen Sachschadens war am Dienstag auch die Ursache für das Platzen der Leitung noch unklar. Laut Netzbetreiber Vattenfall sei das Problem innerhalb der Heizungsanlage des Kunden aufgetreten. Auswirkungen auf andere Fernwärmeanschlüsse seien daher nicht zu erwarten. Laut Angaben des Unternehmens ist das Berliner Netz für Fernwärme das größte Fernwärmenetz Westeuropas.

Die Gedenkhalle und der Souvenirshop müssten wegen des Schadens vorerst geschlossen bleiben. Wegen Vorbereitungen für die kommenden Feiertage ist die Kirche am 20., 22. vormittags und 23. Dezember geschlossen. Am 24. Dezember ist laut Gedächtniskirche ein Besuch nur zu den Gottesdiensten möglich.

