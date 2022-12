Schlösser-Stiftung erhält jährlich rund 48 Millionen Euro

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) erhält in den kommenden vier Jahren eine etwas höhere Grundförderung: Das Brandenburger Kabinett habe am Dienstag dem Abkommen mit Berlin und dem Bund zugestimmt, wonach die Stiftung bis 2026 jährlich mindestens rund 48 Millionen Euro für die Pflege der Schlösser und Parks erhalten solle, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Davon übernehme Brandenburg knapp 17 Millionen Euro und zahle zusätzlich in den kommenden beiden Jahren 1,4 Millionen Euro wegen des erheblichen Bedarfs bei der Erhaltung und Pflege.