Gesetzentwurf beschlossen: Verbesserungen für Lieferverkehr

Nach mehreren Anläufen ist das Berliner Mobilitätsgesetz nun vollständig. Der Senat hat am Dienstag die beiden vorerst letzten Kapitel beschlossen, um die es ergänzt werden soll, wie Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung bekanntgab. Ein zentrales Thema dabei ist der Lieferverkehr. Gerade auf diesen Teil des Gesetzes habe die Berliner Wirtschaft schon lange gewartet. „Wir haben einen Vorrang für den Lieferverkehr festgelegt“, sagte Jarasch. Der mache in Berlin immerhin 30 Prozent des motorisierten Verkehrs auf den Straßen aus.