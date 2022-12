Giffey: Energieversorgung im Winter ist sichergestellt

Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich in diesem Winter nach Angaben der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey um Strom und Gas keine großen Sorgen machen. „Wir können heute sagen - und das ist auch eine beruhigende Nachricht -, dass die Energieversorgung in der Stadt sichergestellt ist“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach der letzten planmäßigen Senatssitzung in diesem Jahr.