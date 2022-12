Zulagen für Sanitäter und Kripobeamte gegen Kindesmissbrauch

Berliner Rettungssanitäter und bestimmte Polizisten mit besonders schwierigen Aufgaben erhalten künftig etwas mehr Geld in Form von Zulagen. Das gilt unter anderem für Kriminalpolizisten, die wegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ermitteln. Der Senat beschloss am Dienstag entsprechende Änderungen in der Verordnung zu Erschwerniszulagen, wie mitgeteilt wurde.