Internationale Beobachter bei Wahlwiederholung im Februar

Ein Schild weist auf ein Wahllokal in Berlin hin.

Auf die Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar werden internationale Wahlbeobachter ein Auge haben. Landeswahlleiter Stephan Bröchler teilte am Dienstag mit, der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats habe bereits zugesagt, Beobachter zu entsenden. Innensenatorin Iris Spranger habe zudem Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingeladen. Von der OSZE stehe eine Antwort aber noch aus.