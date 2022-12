Ermittlungen gegen gewalttätige Männer: Durchsuchungen

Mit Durchsuchungen in Frankfurt (Oder) und Cottbus ist die Polizei am Dienstag gegen drei gewaltbereite Männer vorgegangen. Sie sollen in den zurückliegenden Wochen wiederholt an gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) beteiligt gewesen sein. Gegen einen 24-Jährigen erging Haftbefehl. Er ist dringend tatverdächtig, in mindestens zwei Fällen Personen mit einem Messer attackiert zu haben. Der Mann sei bei den Durchsuchungen nicht angetroffen worden, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.