Taxifahren in Berlin: Ab heute wird es noch teurer

Taxifahren in Berlin ist ab heute im Durchschnitt 20 Prozent teurer. Betroffen sind alle Tarife – nur ein Preis bleibt gleich.

Taxifahrer in Berlin und Brandenburg kämpfen um ihre Kunden. Höhere Preise sind da wenig dienlich.

Berlin. Taxifahren in Berlin ist am Dienstag im Durchschnitt 20 Prozent teurer geworden. Die neuen Tarife betreffen praktisch alle Grund- und Kilometerpreise sowie Zuschläge in den Tarifstufen 2 und 3. Einzig der Pauschaltarif für Kurzstrecken bis zwei Kilometer (Tarifstufe 1) bleibt unverändert bei 6 Euro. Der Grundpreis steigt von 3,90 Euro auf 4,30 Euro.

Der Senat hat die Erhöhung der Taxipreise Anfang November beschlossen. Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) begründete den Schritt damals mit gestiegenen Kosten für die Taxibranche. Diese seien auf hohe Energiepreise, aber auch einen höheren Mindestlohn zurückzuführen.

Die Branche schaut insgesamt mit Sorgen in die Zukunft. Die Taxi-Innung Berlin beklagt, dass die Tarifanpassung angesichts des großen Drucks für das Taxigewerbe zu spät komme.

Neben den gestiegenen Energiepreisen machen auch Konkurrenten wie der Fahrdienstvermittler Uber den Taxifahrern zu schaffen. „Nachts kann man kaum mehr ein Geschäft machen, da ist Uber schon sehr stark“, sagte Leszek Nadolski von der Taxi-Innung Berlin. Uber arbeitet dabei vor allem mit Mietwagenunternehmen zusammen, es gibt aber auch Kooperationen mit Taxifahrern, wie das Unternehmen mitteilte. Während im Taxi der Fahrpreis in der Regel erst während der Fahrt über das Taxameter bestimmt wird, bekommen Kunden bei Uber schon vor der Buchung den Endpreis für die mögliche Dienstleistung angezeigt.

Was Berlins Taxis von Uber übernehmen könnten

Ein solches System mit Festpreisen bereits beim Einstieg ins Fahrzeug wünscht sich Nadolski auch für die Taxen. „Alle wollen von Anfang an wissen, was die Fahrt kosten wird“, sagte Nadolski. Auch Zonenpreise wären seiner Ansicht nach hilfreich, beispielsweise für Fahrten vom Hauptstadtflughafen BER Richtung Hauptbahnhof oder Kurfürstendamm. Solche Festpreise sind in der neuen Berliner Taxiverordnung nicht vorgesehen.

Profitiert also nun Uber, wenn die regulären Taxipreise auch noch um 20 Prozent steigen? Der Fahrdienstvermittler sieht die Entwicklung kritisch. „Ein Anstieg der ohnehin hohen Taxipreise wird sehr wahrscheinlich einen Rückgang der Nachfrage und somit der Auslastung bei Taxis zur Folge haben", teilte das Unternehmen mit. "Da wir alleine in Berlin mit rund 1000 Taxifahrern kooperieren, schaden steigende Taxitarife und damit einhergehend sinkende Fahrgastzahlen auch unserem Geschäft.“ Die Flexibilisierung der Taxipreise biete dagegen noch „ungenutzte Chancen“.

Höhere Taxipreise: Folgen für Krankenbeförderung befürchtet

Sollte sich die Krise der Taxi-Unternehmen weiter zuspitzen, hätte das auch Folgen für den Bereich der Krankenbeförderung, zum Beispiel zur Dialyse oder nach Bestrahlungen. Nadolski sieht die Taxifahrer hier in zentraler Rolle. Die Patienten hätte keine Alternative zum Taxi, „manchmal schaffen sie nach einer Behandlung nicht mal mehr den Weg ins Taxi“, sagt Nadolski.

Der Verband der Ersatzkassen, ein Vertragspartner der Berliner Taxi-Innung, will die neuen Preiserhöhungen aber nicht übernehmen und stattdessen am bisherigen Vertrag mit alten Tarifen festhalten. Nadolski hofft in dieser Frage nun auf die Hilfe der Behörden.