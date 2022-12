Carina Harms: Wollen Obdachlosigkeit abwenden

Ohne die Plätze am ehemaligen Flughafen Tempelhof schaffe man das nicht, so Harms. Doch der Betrieb könnte an einem Punkt scheitern.

Berlin. Um die Krise bei der Unterbringung von Geflüchteten in Berlin zu entschärfen, will das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) noch vor Weihnachten eine temporäre Notunterkunft auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof eröffnen. Der Präsidentin des LAF, Carina Harms, zufolge sollen in der Unterkunft 840 Plätze geschaffen werden. Das sagte sie im Rahmen eines Pressegesprächs am Montag. Dafür plane man, Container in den Hangars zu platzieren. Doch der Betrieb nach der Eröffnung könnte womöglich an einem Punkt scheitern.

Laut Harms ist der Zustrom geflüchteter Menschen nach Berlin weiterhin groß. Rund 170 Menschen nehme man täglich auf. Ein Großteil davon, rund 70 Personen, flüchte aus der prekären Situation in der Ukraine. Weitere Menschen würden aus Syrien, Afghanistan, der Republik Moldau und Georgien in die Hauptstadt kommen. Vor diesem Hintergrund habe man auch entschieden, die Unterkunft für Geflüchtete in Tempelhof am 23. Dezember zu eröffnen, so Harms. Denn würde man die Feiertage abwarten, bedeute das wiederum, dass rund 500 Menschen womöglich nicht untergebracht werden können. „Es geht darum, Obdachlosigkeit abzuwenden. Ohne die Plätze werden wir das nicht schaffen“, sagte Harms.

Unterkunft bezugsbereit, aber das Personal fehlt

Referatsleiter Benjamin Buchholz zufolge stehen neben den Containern in den Hangars und den Betten auch Sicherheitskräfte sowie ein Catering bereit. Allerdings ließ sich bislang noch kein Betreiber finden. Auf eine entsprechende Ausschreibung des Berliner Senats habe bislang niemand reagiert, hieß es. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sollten hierzu am Montagabend weitere Gespräche stattfinden. Außerdem fehle es an Personal. Rund 50 Personen würden gesucht werden, so Buchholz.

Sollten sich auf Aufrufe und Stellenanzeigen nur wenige Personen melden, will Harms notfalls auch auf die Mitarbeitenden in der eigenen Behörde zurückgreifen. Allerdings ließ die LAF-Präsidentin durchblicken, dass sie diese Lösung nicht priorisiere. „Wir haben hier rund 20 Jahre an Überstünden angehäuft“, sagte sie. Nichtsdestotrotz sollen am Freitag 200 bereits registrierte geflüchtete Menschen in die Container einziehen, die vorher im Ankunftszentrum in Reinickendorf verweilten.

Berlin sucht händeringend nach Unterkünften für Geflüchtete

Berlin sucht auch weiterhin händeringend neue Unterkünfte, weil die Zahl der Menschen, die untergebracht werden müssen, steigen werden. Zurzeit nimmt Berlin etwas weniger geflüchtete Menschen auf, als nach dem Verteilungsschlüssel der Länder vereinbart wurde. Auch deshalb würden dringend neue Plätze gebraucht. In den Unterkünften befinden sich zurzeit rund 8000 Menschen, die bereit wären, in eine Wohnung zu ziehen, was aufgrund des knappen Wohnungsangebots in Berlin so jedoch nicht möglich sei.

Dazu kommen auch noch jene, die derzeit privat untergebracht sind. Anne-Marie Braun von dem Verein „Schöneberg hilft“, der sich für Geflüchtete in Berlin einsetzt, sagte, es handele sich dabei um mehrere Tausend Menschen. Die aufnehmenden Familien seien nach den vergangenen Monaten teils am Limit, da sie kaum Unterstützung aus der Politik erhalten würden. Viele der privaten Gastgeber hätten in diesen Tagen selbst mit den hohen Kosten in der Energiekrise zu kämpfen. In anderen Städten gebe es eine Art Energiepreispauschale für die Familien, in Berlin aber nicht, so Braun weiter.

Weitere 30.000 Geflüchtete leben derzeit in staatlichen Unterkünften. Das sind laut LAF-Präsidentin Harms 6000 mehr als vor einem Jahr. Aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Geflüchteten, die nach Deutschland und speziell Berlin kommen, hatte der Senat im November beschlossen, 10.000 neue Unterkunftsplätze für Flüchtlinge zu schaffen. Wo diese Plätze allerdings geschaffen werden, ist zum Teil noch unklar.