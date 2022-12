Neue Kampagne: Wie die Grünen Wähler überzeugen wollen

Berlin. Die knapp 13.000 Mitglieder der Grünen in Berlin sind, so sagte es die Landesvorsitzende der Partei Susanne Mertens, eingestellt auf einen harten Winterwahlkampf. Überzeugen wollen sie und Spitzen-Kandidatin Bettina Jarasch mit einer neuen Kampagne und dem zentralen Motto „Zeit für Grün“. Als Pendant dazu ist auch mehrfach „Zeit für Jarasch“ auf den Plakaten zu lesen – den Anspruch, nach der Wahl ins Rote Rathaus einzuziehen, machen die Grünen immer wieder deutlich. „Wir wollen Berlin damit Zweierlei zeigen. Erstens: Wir sind bereit für die ganze Stadt Verantwortung zu übernehmen. Und zweitens: Wenn wir diese Krise erfolgreich meistern wollen, dann ist es Zeit für ökosoziale Politik“, sagte die derzeitige Verkehrssenatorin Jarasch bei der Vorstellung der Kampagne.

1,6 Millionen Euro stehen nach Angaben der Partei für den Wahlkampf zur Verfügung. Ein Schwerpunkt soll, mit Blick auf die Jahreszeit, auf dem Online-Wahlkampf, etwa in den sozialen Medien liegen. Zudem sollen 30.000 Plakate in der Stadt aufgehängt und Hunderte Großflächen aufgestellt werden. Auf beleuchtete Außenwerbung werde man in der aktuellen Energiekrise bewusst verzichten, hieß es. Die Energiewende beeinflusst derweil auch die Themensetzung der Grünen im Wahlkampf.

Wahl in Berlin: Energiepolitik ist zentrales Thema für die Grünen

Die Energiepolitik habe lange in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle gespielt, sei jetzt aber in aller Munde, so Jarasch. Deshalb sei die Energiepolitik auch eines der Kernthemen ihrer Partei. Dabei hätten die letzten Monate gezeigt, wie wichtig erneuerbare Energien sind, auch für die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von autoritären Regimes, erklärte die Grünen-Politikerin weiter. Die Energiekrise habe so eine neue Dynamik in den Ausbau erneuerbarer Energien gebracht. „Die wollen wir nutzen.“

Auch der Klimaschutz spielt in der Kampagne der Grünen und deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch für die Wahlwiederholung im Februar eine Rolle.

Weitere Plakate widmen sich beispielsweise den Themen Mieterschutz, Bildung, Klimaschutz und der Verkehrswende. „Wir stehen wie keine andere Partei für die Mobilitätswende“, betonte Jarasch. In diesem Jahr sei der öffentliche Nahverkehr durch das 9-Euro-Ticket und aktuell das 29-Euro-Ticket für viele bezahlbar geworden, zugleich wolle man den ÖPNV aber auch ausbauen. „Wir fokussieren uns deshalb ganz bewusst auf die Anbindung der Außenbezirke und ihrer Menschen. Dahin wird mit uns ein Großteil unserer Gelder und Maßnahmen fließen.“

Jarasch (Grüne) will Koalition mit SPD und Linken fortführen

In der Vergangenheit stand es immer wieder in der Kritik, dass die Außenbezirke in der Verkehrspolitik des Senats vernachlässigt werden. Erst kürzlich sorgte es für Aufsehen, dass die Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 in Spandau in der Prioritätenliste hinter der Verlängerung der U7 in die andere Richtung, zum Flughafen BER, und dem Lückenschluss bei der U3 liegt und sich die weitere Planung deshalb verschiebt, bis neue Kapazitäten in der Senatsverkehrsverwaltung zur Verfügung stehen. Eine zweite U-Bahn-Planer-Stelle soll dort Anfang des kommenden Jahres besetzt werden.

Dass es zu dieser Wiederholung der Wahl in Berlin kommt, zeigt aus Sicht von Jarasch zudem die Dringlichkeit einer Verwaltungsreform. „Wir müssen an die Verwaltungsmodernisierung ran“, so Jarasch. „Das ist im ersten Jahr nicht angegangen worden, und es kann nur aus der Senatskanzlei heraus gesteuert werden. Dazu bin ich bereit.“

Wie schon bei vergangenen Terminen machte Jarasch erneut deutlich, dass sie auch in einer neuen Regierung mit SPD und Linken zusammenarbeiten will. „Wir wollen diese Koalition fortführen, aber wir wollen sie anführen. Das bleibt unsere Präferenz“, sagte sie. Bei der Frage, wer stärkste Kraft in Berlin wird, deuteten Umfragen zuletzt auf einen Dreikampf zwischen Grünen, SPD und CDU hin.