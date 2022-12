Ermittlungen Tankstelle in Berlin überfallen: Mitarbeiter gefesselt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Berlin-Niederschönhausen überfallen, einen Beschäftigten mit einem Messer bedroht und gefesselt. Der 20 Jahre alte Mitarbeiter berichtete, er habe in der Nacht zum Montag Feierabend gemacht und die Verkaufsräume der Tankstelle an der Straße vor Schönholz geschlossen, teilte die Polizei mit. Als er draußen den Müll entsorgte, überraschte der Unbekannte ihn und drängte ihn mit Tritten und Schlägen zurück.