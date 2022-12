Start-ups und Handwerk: Berlin plant eigenen Gewerbehof

Der Senat will auf einem seiner Grundstücke in Berlin-Lichtenberg einen landeseigenen Gewerbehof für klassische Handwerksbetriebe und Start-ups erschließen. Für den 12.000 Quadratmeter großen Standort in der Bornitzstraße begännen nun die Planungen, teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Montag mit. Durchführen soll das Projekt die Wista Management Gesellschaft, ein Unternehmen für Standortentwicklungen.