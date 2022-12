Feuerwehr warnt vor Betreten der Eisflächen

Viele Menschen trauten sich am Sonntag in Berlin und Brandenburg aufs Eis. Die Feuerwehr warnt.

Berlin/Potsdam (dpa/bb). Der Dauerfrost der vergangenen Tage hat viele Gewässer in Berlin und Brandenburg zufrieren lassen und am Wochenende Menschen aufs Eis gelockt. Bislang habe es in der Hauptstadt keine Unfälle durch Einbrüche in Eisflächen gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagnachmittag. Man solle jedoch keine Gewässer betreten, die nicht offiziell dafür freigegeben sind. „Bitte auf keinen Fall zugefrorene Fließgewässer betreten“, sagte der Sprecher. Ein Einbruch könne dort lebensgefährlich sein, wenn man unter die Eisfläche gezogen werde.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bewegten sich am Sonntag laut Deutschem Wetterdienst in Potsdam zwischen -3 und -6 Grad. Am Montag sind wieder Plusgrade in Sicht, mit Höchstwerten zwischen 1 Grad an der Oder und bis 4 Grad im Havelland. Auch im weiteren Wochenverlauf ist Tauwetter zu erwarten. Am Dienstag kann es bis zu 8 Grad warm werden in der Prignitz, bei meist trockenem Wetter.

