Geplatztes Aquarium Aquadom: Im Tiefgeschoss wird noch gesaugt

Ein Helfer in Schutzanzug beseitigt am Sonnabend Trümmer.

Straße überflutet: Der Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée in Berlin-Mitte am frühen Freitagmorgen. Dort platzte ein riesiges Aquarium.

Berlin. Auch zwei Tage, nachdem das riesige Zylinderaquarium „AquaDom“ im Inneren des Hotels Radisson Collection Berlin geborsten ist, läuft die Ursachenforschung für den Vorfall noch immer auf Hochtouren. Auch die Frage, ob möglicherweise Erschütterungen durch Bauarbeiten im weiteren Umfeld des Gebäudekomplexes DomAquarée Auslöser für die Havarie gewesen sein könnten, soll dabei eine Rolle spielen. Ausgeschlossen hat die Polizei bislang nur einen Anschlag als Ursache.

„Es besteht weiterhin Unklarheit, was die Gründe für das plötzliche Bersten des Acrylglaszylinders betrifft“, sagt Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment am Sonntag der Berliner Morgenpost. Zur Begutachtung der Schäden würden ab Montag Sachverständige die Flächen näher in Augenschein nehmen.

Zum Gebäudeensemble DomAquarée gehören neben dem Hotel und dem rund um den zentralen Fahrstuhl im Atrium errichteten Zylinderaquarium auch das Sea Life Berlin mit 30 Becken sowie 25.000 Quadratmeter Büro-, 7000 Quadratmeter Einzelhandels- und rund 8500 Quadratmeter Wohnfläche.

„Die Aufräumarbeiten im Außenbereich sind soweit abgeschlossen“, so Hellbusch. In der Tiefgarage fänden zwar weiterhin Absaugearbeiten statt, aber auch diese seien bereits gut vorangeschritten. Allerdings seien drei der Ladengeschäfte im Gebäude schwer beschädigt, drei weitere leicht. „Wir stehen im Austausch mit den Mietern und bemühen uns, die Flächen schnellstmöglich wieder herrichten zu lassen“, sagt Hellbusch. Dafür müssten jedoch zunächst die Untersuchungen vor Ort abgeschlossen sein. Der „AquaDom“ in der Lobby des Radisson-Hotels war vor dem Vorfall das größte zylindrische Aquarium der Welt und eine beliebte Touristen-Attraktion in Berlin.

Erste Adresse für Devisenhändler, Spione – und Terroristen

Foto: Picture Alianz / picture-alliance/ Müller

Der große Gebäudekomplex, 2004 auf einem Areal an der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Spree und Spandauer Straße komplett fertiggestellt, war auch schon vor der Eröffnung des einzigartigen Aquariums für zahlreiche Schlagzeilen gut. Denn nachdem das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Wohnquartier Anfang der 1950er-Jahre abgerissen wurde, ließ die DDR-Regierung hier das legendäre Palasthotel errichten.

Hier wurden nicht nur die wichtigsten Staatsgäste empfangen, das Hotel wurde zugleich auch vom DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski und dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) intensiv genutzt. Das MfS überwachte große Teile des Hotels mit versteckten Kameras und Mikrofonen. Prostituierte wurden auf Gäste aus dem Westen angesetzt und der Terrorist Abu Daoud, Drahtzieher der Geiselnahme von München 1972, war nachweislich ab 1981 für längere Zeit in dem Hotel untergebracht.

Auch nach der Wiedervereinigung ging es spannend weiter, die erste Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin bezog einen Trakt. Die Radisson SAS-Kette übernahm 1992 das Haus, ließ es noch einmal für 60 Millionen DM renovieren, bevor 2001 die Abrissarbeiten begannen. Dabei entdecken Bauarbeiter in vier Metern Tiefe eine amerikanische 250-Kilogramm-Fliegerbombe, die vor Ort entschärft werden konnte.

Foto: Bernd_Settnik / picture-alliance / ZB

Noch im gleichen Jahr begann die Deutsche Immobilien Fonds AG (Difa) an der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Spree und Spandauer Straße das DomAquarée zu errichten. Die Baukosten beliefen sich auf knapp 500 Millionen Euro. Heute gehört der Komplex der Union Investment.

„Momentan geht man davon aus, dass ein Schaden an einer Stelle zum schlagartigen Versagen des ganzen Zylinders geführt hat“, so Mittes Bezirksbaustadtrat Ephraim Gothe (SPD) bereits am Sonnabend zur Berliner Morgenpost. Er stehe in ständigem Austausch mit der Hoteldirektion, um die nächsten Schritte bis zur Wiederöffnung des Hauses begleitend zu unterstützten, so Gothe.

Gerettete Fische sind „den Umständen entsprechend wohlauf“

Foto: Iva Yudinski / dpa

Bei dem Unglück am Freitag waren die meisten der 1500 Fische in dem geplatzten, 16 Meter hohen Becken verendet. Die wenigen überlebenden Fische sind in den Stunden darauf auf den Berliner Tierpark, den Zoo, das Sea Life im „Dom Aquarée“ und unter einem Netzwerk von Spezialzüchtern verteilt worden. „Die letzten Tiere sind am Sonntag in den Berliner Zoo gebracht worden“, so Union Investment-Sprecher Fabian Hellweg. Auch an das Sea Life wurden noch am Sonntag Weichkorallen und Fische übergeben. „Alle Meldungen an die veterinärseitig zuständigen Stellen sind erfolgt“, versichert Hellbusch. Auf Anfrage bestätigt eine Sprecherin von Sea Life, dass die in das Großaquarium geretteten Tiere noch am Leben und den Umständen entsprechend wohlauf seien.