Roncalli Weihnachtscircus 2022: Warum sich der Besuch lohnt

Was verbindet einen Pfarrer und einen Bürgermeister? Sie wollen Gott ganz nahe sein und erklimmen dafür sogar ein Hochseil, erklärt Oliver Polak. Und fügt als Seitenhieb hinzu, dass die beiden im Falle eines Sturzes sofort vor den Allmächtigen treten könnten. Der bekannte Comedian ist in die Rolle des Zirkusdirektors und Conférenciers geschlüpft und kündigt nun mit großer Geste Don Camillo und Peppone an. Nein, hier kommt nicht das legendäre Filmkomiker-Duo, sondern der Weltklasse-Hochseil-Artist Freddy Nock mit seinem Partner Mica. Dem steigt der wagemutige Schweizer in Pfaffenkluft in über zehn Metern Höhe auf die Schultern, bevor er durch die Luft zurück aufs nur Millimeter breite Drahtseil springt.

Schon beim bloßen Zuschauen ein Adrenalin-Kick für das bis auf den letzten Platz gefüllte Tempodrom, in dessen Mitte sich eine eigens für den 18. Roncalli Weihnachtscircus gebaute italienische Piazza befindet: Die "Manege der Sensationen". Der Abend in der Regie von Roncalli-Gründer und Direktor Bernhard Paul hat davon in der Tat zahlreiche zu bieten.

Neben atemberaubender Akrobatik gibt es auch viele komische Momente. Was vor allem die Kinder entzückt. Etwa mit Clown Pastelito de Chile, der nicht nur das Extrem-Juchzen in den höchsten Tönen, sondern auch auf urkomische Art das Trompeten- und Tastenspiel beherrscht. Der Jubel ist riesig, als er mit dem Saxophon bewaffnet noch den Weihnachtklassiker "Feliz Navidad" mit beschwingten Latin-Rhythmen zum Besten gibt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gabor Vosteen

Foto: Roncalli

Äußerst lustig wird es auch, wenn Flötist Gabor Vosteen auf mehreren Instrumenten gleichzeitig verschiedene Melodien pfeift. Wer braucht da noch ein Orchester, denkt man. Doch die Zirkuskapelle bringt sich live flugs lautstark und sehr unmissverständlich in Erinnerung.

Nach der Aufregung und den Lachkrämpfen folgt schließlich etwas Poesie zum Durchatmen. Das Duo Adventures kombiniert auf elegante Weise Paarakrobatik mit einer Balljonglage. Ohnehin ist die Stimmung fein ausbalanciert an diesem Abend. Ensemble-Nummern wechseln sich mit solistischen Acts ab. Heitere Augenblicke mit dramatischen Auftritten. Wie der von Marika Gould. Eine einzigartige Luftnummer an weißen Tüchern. Elfengleich dreht die zarte Artistin Pirouetten unterm Dach und bezaubert mit tänzerischer Akrobatik.

Dem 18. Roncalli Weihnachtscircus ist eine abwechslungsreiche Nummern-Revue gelungen. Eine wunderschöne, atmosphärisch intensive Show voller Zirkusmagie für die ganze Familie.

Roncalli Weihnachtscircus. Weitere Termine bis zum 2. Januar 2023

Auch interessant: Berlins Zirkusszene: 10 Tipps zum Staunen und Mitmachen