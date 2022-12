Glatteis in Berlin droht: Deutliche Warnung vor gefährlichem Eisregen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. In Berlin droht gefährliches Glatteis. Was der DWD jetzt empfiehlt.

Potsdam.

Zum Wochenanfang sinken die Temperaturen in Berlin. Doch das bringt neue Gefahren mit sich

Denn durch Regen kann es auf Berlins Straßen sehr glatt werden

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis

Zum Start der neuen Woche müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Regen und gefährliches Glatteis auf den Straßen einstellen. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehen Unwetterpotenzial. Der gefrierende Regen kann einen dicken Eispanzer bilden. Alle News im Ticker: Glatteis in Berlin heute - Alle aktuellen Entwicklungen zum Wetter im Ticker

Ein Wetterumschwung steht an: Es wird deutlich milder, Dauerfrost wie bisher ist dann passé. Da der Boden aber bis in einer Tiefe von um die 20 Zentimeter gefroren ist, kann der Regen zum Wochenbeginn besonders tückisch werden. Lesen Sie dazu: Wetter in Berlin heute & morgen: Mild und gefährlich glatt

Glatteis mit Eisregen und Eispanzer in Berlin: Wetterdienst warnt deutlich

Für große Teile Deutschlands hat der DWD amtliche Unwetterwarnungen wegen gefrierenden Regens und Glatteis herausgegeben.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg sieht so aus:

Am Montagvormittag tritt zwischen Prignitz, Havelland und Fläming gefrierender Regen auf.

Dieser gefährliche Eisregen soll sich voraussichtlich tagsüber in Richtung Osten ausbreiten, gegen Mittag Berlin und am frühen Nachmittag die Oder und die Neiße erreichen.

Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad. Der Wetterdienst rät dazu, Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Autofahrer sollen laut DWD vorsichtig fahren, möglichst volltanken und Decken sowie warme Getränke mitnehmen. Gegen Nachmittag soll die Glatteisgefahr dann wieder abnehmen. In der Nacht bleibt es weitgehend bewölkt und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen bleiben jedoch wie am Tag zwischen 1 und vier 4, nur in der Niederlausitz kann es in die Minusgrade rutschen.

Eisregen könnte zu einem dicken Eispanzer auf den Straßen in Berlin führen, warnen Experten. (Archivfoto)

Foto: dpa

Eispanzer droht: Feuerwehr bereitet sich auf Glatteis in Berlin vor

Der Lagedienst der Berliner Feuerwehr habe die Situation im Blick und bereits die Freiwilligen Feuerwehren in den Dienst geholt, sagte ein Sprecher am Mittag. Die würden sich nun bereithalten. „Wenn es vermehrt Anrufe gibt, haben wir damit eine gute Stütze.“ Ansonsten sei man in Habachtstellung und warte ab, wie sich die Lage entwickele.

Während der Regen auf sich warten lässt, wurde bereits um 11.40 Uhr wurde bei der Berliner Feuerwehr wieder der Ausnahmezustand (AZ) im Rettungsdienst ausgerufen. Das erfolgt immer dann, wenn die verfügbaren Rettungswagen (RTW) zu 80 Prozent ausgelastet sind und die vorgegebene Eintreffzeit beim Patienten von zehn Minuten nicht eingehalten werden kann.

Mit dem drohenden Glatteis habe der AZ jedoch nichts zu tun, so der Sprecher weiter. Der Ausnahmezustand gehört im völlig überlasteten Rettungsdienst mittlerweile zum Alltag und wurde in diesem Jahr bereits mehr als 300 Mal ausgerufen – doppelt so häufig wie im Vorjahr und mehr als fünf Mal so viel wie noch 2020.

Glatteis in Berlin: Tierpark Berlin räumt sein Gelände

Wegen der amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis wird der Tierpark Berlin für die Gäste geschlossen. Die Räumung des Parks hat begonnen. Tiere, für die das Glatteis eine Gefahr darstellen könnte, bleiben vorsorglich in ihren Ställen. Nach aktuellem Stand wird der Park morgen wieder für die Besucher geöffnet sein.

Der Zoo Berlin ist ohnehin wegen einer Quarantäne in Zusammenhang mit der Vogelgrippe geschlossen. Das Aquarium Berlin ist jedoch regulär bis 18 Uhr geöffnet. Wer schon Tickets für den Tierpark Berlin für den 19. Dezember 2022 hat, soll sich zur Umbuchung per E-Mail an ticket@tierpark-berlin.de wenden.

