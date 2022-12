Aquarium Berlin geplatzt: Etwa 630 Fische aus Zuchtbecken gerettet

Am Freitag platzte das Riesenaquarium am Berliner Dom. Am Tag danach wird aufgeräumt - und alles getan, um Fische zu retten.

Berlin.

Das Aquarium Aquadom in Berlin ist am Freitag geplatzt.

Am Sonnabend dauern die Aufräumarbeiten in Berlin-Mitte an.

Eine am Bau beteiligte US-Firma will ein Untersuchungsteam schicken.

630 Tiere wurden gerettet, 1500 tropische Fische starben.

Die Unglücksursache ist noch nicht endgültig geklärt.

Nach dem Platzen des Berliner Aquariums Aquadom sind nach Angaben des Gebäudeeigentümers etwa 630 Fische aus den unterirdischen Zuchtbecken gerettet worden. Diese Fische befanden sich nicht im geplatzten Aquarium Aquadom, sondern in anderen Becken, wie der Sprecher von Union Investment, Fabian Hellbusch, am Sonnabend mitteilte.

Sie seien auf den Berliner Tierpark, den Zoo, das Sealife im Dom Aquarée und unter einem Netzwerk von Spezialzüchtern verteilt worden. „Dieser Verteilungsvorgang ist aktuell noch nicht abgeschlossen – dies wird morgen vermutlich erledigt sein“, hieß es. Die Maßnahme werde mit Tiermedizinern abgestimmt. Aquarium in Berlin: Rettungsaktion für überlebende Fische - lesen Sie mehr.

So prachtvoll sah das Aquarium Aquadom im Hotel Dom Aquarée Radisson Blu aus. Ein Foto aus dem Februar 2022.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Aquarium in Berlin geplatzt: Sachverständige sollen Ursache klären

Die Ursachensuche, warum das gigantische Aquarium geborsten ist, läuft unterdessen auf Hochtouren. "Es besteht weiterhin Unklarheit, was die Gründe für das plötzliche Bersten des Acrylglaszylinders betrifft", erklärte Fabian Hellbusch. "Zur Begutachtung der Schäden werden ab Montag Sachverständige die Flächen näher in Augenschein nehmen."

Auch eine am Bau des geplatzten Aquariums beteiligte US-amerikanische Firma will ein Team zur Untersuchung des Vorfalls nach Berlin schicken. Das teilte das Unternehmen Reynolds Polymer Technology mit. Auf seiner Homepage schreibt das Unternehmen, es habe das Acrylfenster des gigantischen Aquadoms hergestellt.

Zahlreiche Helfer waren am Sonnabend damit beschäftigt, die Trümmer wegzuräumen und beschädigte Läden und offene Fassaden zu sichern. Noch am Freitag hatten Statiker das Gebäude untersucht und Entwarnung für das Hotelgebäude Dom Aquarée gegeben, in dem sich der Aquadom befand. „Es ist nicht einsturzgefährdet“, so Eigentümer-Sprecher Hellbusch. Bautechnische Untersuchungen fänden aber weiterhin statt.

Ob der 16 Meter hohe Aquadom wiederaufgebaut wird oder eine alternative Nutzung in Frage kommt, ließe sich heute noch nicht sagen. Für die Wiedereröffnung des Hotels gebe es auch noch keinen Zeitplan.

Aquarium Aquadom geplatzt: Aufräumarbeiten am Sonnabend.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Am Freitagmorgen war das Aquarium mit rund 1500 Fischen, das sich im Hotel Dom Aquarée nahe dem Dom befand, zerborsten. Vermutet wird eine Materialermüdung. Eine Million Liter Wasser ergossen sich aus dem zerstörten 16 Meter hohen Glaszylinder in das Hotel und auf die Straße, die Szenerie glich einem Trümmerfeld. Aquarium in Berlin geplatzt: Das war offenbar der Grund

Aquadom geplatzt - Die Bilder der Zerstörung

Der Blick von oben zeigt, mit welcher Wucht das herausschießende Wasser Trümmer auf die Straße schleuderte. Foto: Christoph Södedr/dpa / Christoph Söder/dpa

Straße überflutet: Der Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée in Berlin-Mitte am frühen Freitagmorgen. Dort platzte ein riesiges Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Die gewaltige Flutwelle hat Teile der Einrichtung auf die Straße vor dem Hotel gespült. Foto: Paul Zinken

Ein toter Fisch liegt zwischen den Trümmern aus dem Hotelgebäude auf der Straße. Foto: Miriam Schaptke

Rettungsaktion: Überlebende Fische werden in andere Fischbecken transportiert. Foto: John MACDOUGALL / AFP



Ein paar wenige Fische wurden gerettet. Foto: Miriam Schaptke

Angesichts solcher Zerstörungen wirkt das wie ein Wunder. Foto: Miriam Schaptke

Ein Helfer in Schutzanzug beseitigt am Sonnabend Trümmer. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Eine zerborstene Glastür wird entsorgt. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Helfer transportieren Aquaristik-Gerätschaften wie Seile und Netze ab. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services



Der Gebäudekomplex ist auch am Sonnabend abgesperrt. Auch das Parkhaus ist nicht nutzbar. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Container stehen bereit, die Aufräumarbeiten am Hotel- und Geschäftskomplex Dom Aquarée sind aufwendig. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verschaffte sich am Freitag vor Ort einen Überblick. Foto: Paul Zinken

Der Druck von einer Million Litern Wasser, die aus dem Aquarium schossen, hatte eine verheerende Wirkung - wie ein Tsunami, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD).

Das Aquarium Aquadom im Hotel hatte eine 14 Meter hohe Wassersäule. Es war mit rund einer Million Liter Wasser gefüllt und beherbergte rund 1500 tropische Fische. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld



Das Riesen-Aquarium ist geborsten. Im Inneren des Aquariums fuhr ein doppelstöckiger Fahrstuhl die Besucher durch die Unterwasserwelt. Foto: instagram/tnn/dpa

Das komplett zerstörte Aquarium im Hotel Dom Aquarée. Foto: instagram/tnn/dpa

Das Atrium des Hotels Dom Aquarée ist verwüstet und liegt in Trümmern. Foto: tnn/dpa

Ein Foto eines Hotelgastes aus der 4. Etage. Zu erkennen ist das zerstörte Aquarium. Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr und die Polizei Berlin sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Morris Pudwell



Hotelgäste wärmen sich in Bussen der Berliner Feuerwehr vor dem Hotel auf. Foto: Morris Pudwell

Das Wasser hat Teile der Café-Einrichtung auf die Karl-Liebknecht-Straße gespült. Foto: Christoph Soeder/dpa

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) räumt Trümmerteile von den Straßen. Foto: Paul Zinken

Bis zum Sommer 2020 war der Aquadom umfassend modernisiert worden. Foto: Annette Riedl/dpa

Das Aquarium beherbergte rund 1500 tropische Fische. Taucher reinigten das Aquarium regelmäßig. Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld



Das Aquarium im Bau - ein Foto von 2003. Foto: picture-alliance/ Berliner_Zeitung

Das Hotel Radisson SAS Dom Aquarée liegt in der Nähe des Berliner Doms. Foto: picture alliance / imageBROKER | Lothar Steiner



Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei nicht. „Im Moment deutet nichts darauf hin, dass etwas strafrechtlich Relevantes im Raum steht“, sagt eine Polizeisprecherin am Sonnabend. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Behälter sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“

Glück im Unglück: Weil so früh morgens zahlreiche Hotelgäste noch nicht im Erdgeschoss unterwegs waren, wurden nur zwei Menschen leicht verletzt. Laut Aussagen des Hotels, das zur Radisson Hotel Group gehört, handelt es sich um einen Gast und ein Teammitglied. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Gästen für die Unannehmlichkeiten, die durch Umstände verursacht wurden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen", hieß es in einer Stellungnahme.

Eigentümerfirma des Aquadoms nennt Grund noch „völlig unklar“

Doch warum platzte das weltweit größte Zylinderaquarium im Dom Aquarée Berlin? Und das, obwohl der Aquadom doch vor zwei Jahren grundüberholt wurde? Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte: „Die Ermittlungen zur Ursache sind natürlich noch nicht abgeschlossen, erste Anzeichen deuten jedoch auf eine Materialermüdung.“

Ob das Unglück hätte verhindert werden können, können nur Experten beurteilen. „Wenn Leib und Leben durch das Betreiben eines Großaquariums in Gefahr sein können, dann müssen Prüftechniker, Statiker oder die Ingenieure der Bauaufsichten in regelmäßigen Abständen Sicht- oder Tiefenkontrollen durchführen“, sagt Aquariums-Experte Florian Schuran. Schuran ist der Inhaber und Geschäftsführer der Firma New Wave Aquarium Concepts in Wasserberg in Nordrhein-Westfalen. Sein Unternehmen hat sich auf den Bau von Aquarien und Unterwasserlandschaften in allen Größenordnungen spezialisiert. „Klebenähte werden beispielsweise mit Laserscans und/oder polarisiertem Licht kontrolliert. Damit können Materialspannungen sichtbar gemacht werden.“ Das Material unterliege Alterungsprozessen. Auch das Salzwasser im Aquarium beanspruche Nähte und Acryl, so der Experte.

Zerstört: Im Hotel Dom Aquaree Radisson Blue ist das riesige Aquarium Aquadom geplatzt.

Foto: Iva Yudinski/instagram/tnn/dpa

Ein Zylinderaquarium in dieser Größenordnung bestehe aus sehr vielen Einzelteilen und unzähligen Klebeverbindungen, erklärt er. Das 18 Jahre alte Zylinderaquarium wurde laut Herstellerangaben aus 41 Teilen zusammengebaut. „Da gibt es viele Punkte, die das Material beanspruchen. Es wird vermutlich nicht die eine Ursache für das Unglück haben, sondern es ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Ursachen“, so Schuran.

Der Experte verwies auf das Quellverhalten im Material. Auch die mechanischen Beanspruchungen, wie möglicherweise Vibrationen durch den Fahrstuhl im Innern des Aquariums, könnten mögliche Gründe sein. Auch das Trockenlegen eines Aquariums kann Auswirkungen auf das Material haben. Erst vor zwei Jahren war das Wasser abgelassen worden, um das Aquarium zu sanieren.

Aquarium geplatzt: Wasser in benachbarten Gebäuden

Auch die umliegenden Gebäude und Straßen wurden von dem Zerplatzen des Riesenaquariums beeinträchtigt. Viel Wasser lief in die Kanalisation, viel aber auch in Keller und benachbarte Einrichtungen - etwa das DDR-Museum. Ein Teil der Decke brach ein, Exponate sind bedroht.

Der Aquadom war nach Angaben der Betreiber das „größte, zylindrische frei stehende Aquarium der Welt“. Es war ein Behälter aus Acrylglas, der einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Die Scheiben sollen 20 Zentimeter dick gewesen sein. Das Aquarium wurde den Angaben zufolge bis Sommer 2020 umfassend modernisiert und öffnete dann wegen der Corona-Pandemie erst 2022 wieder. Der Bau soll vor knapp 20 Jahren nach damaligen Mitteilungen und Berichten knapp 13 Millionen Euro gekostet haben. Fische von über 100 verschiedenen Arten schwammen in den 1000 Kubikmetern Salzwasser. Das entsprach einem Gewicht von etwa 1000 Tonnen.

Das Aquarium im Bau - ein Foto von 2003.

Foto: picture-alliance/ Berliner_Zeitung

Tierschützer sind empört: "Fahrlässiger Umgang mit Leben"

Kritik gab es von der Tierschutzorganisation Peta. „Wir werden Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstatten, weil hier offenbar fahrlässig mit dem Leben von rund 1500 Fischen umgegangen wurde“, teilte ein Sprecher der Organisation gestern mit. Die Zerstörung des Aquariums sei eine „riesengroße, menschengemachte Tragödie“. Es dürfe nicht wieder aufgebaut werden.

Die Tierschutzpartei rief dazu auf, am Sonnabend ab 13 Uhr mit ihr den vielen Tieren zu gedenken. „Wir müssen die Frage für die Erteilung von Genehmigungen für solche Projekte noch einmal völlig neu denken“, so die Leiterin des Bundesarbeitskreises für Meeresschutz, Ricarda Scholz. „Besonders tropische Fische können nur ganz schwer nachgezüchtet werden, sodass es sich Großteils weiterhin um Lebendfänge handelt. Allein beim Transport versterben bereits unzählige Tiere. Braucht es wirklich ein künstliches Korallenriff mitten in Berlin?“

