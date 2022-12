"Elefantenrunde": Schlagabtausch der Parteien vor der Berlin-Wahl 2023

Am Freitagabend trafen die Spitzenkandidaten in Berlin aufeinander. Wen das Applaus-o-Meter als Sieger des Abends sah.

Berlin. Das Applaus-o-Meter bei der Vorstellung zeigte leichte Vorteile für CDU-Landeschef Kai Wegner und den Freidemokraten Sebastian Czaja. Das war keine Überraschung, denn die erste „Elefantenrunde“ der Spitzenkandidaten für die Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar fand am Freitagabend in der Akademie der Wissenschaften auf Einladung der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung statt. Gleichwohl hatten auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch und für die Linke Fraktionschef Carsten Schatz als Vertreter der Koalition einige Anhänger unter den rund 300 Zuhörern im Saal.

Unter der Moderation von Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter konzentrierte sich die Runde auf einige zentrale Themen: Die Wahlwiederholung und damit verbunden die Missstände in der Verwaltung; den Klimavolksentscheid und Klimaschutz sowie als größte Streitfrage den Wohnungsbau und die vom Volksentscheid geforderten Enteignungen von Wohnungskonzernen.

Im Publikum sahen fast alle die Wiederholungswahlen als Chance für einen Neustart in Berlin. Wer in der Diskussion die Sticheleien und Differenzen zwischen Giffey, Jarasch und Schatz vernahm, könnte sich vorstellen, dass es nach dem Februar auch eine anderen Regierungskonstellation geben könnte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kai Wegner: "Ich hätte Berlin diese Blamage gern erspart"

Giffey bekannte, dass sie sich eine Wahlwiederholung „nicht gewünscht“ habe, beteuerte jedoch, für einen reibungslosen Ablauf der Abstimmung sorgen zu wollen. Kai Wegner sagte, er hätte Berlin diese Blamage gerne erspart, obwohl sich jetzt die Chance für den notwenigen Wechsel biete. Schatz sagte, das Wahldesaster biete die Chance zu gucken, was nun in der Verwaltung besser zu machen sei.

FDP-Mann Czaja meinte, das Verfassungsgericht habe die „Dysfunktionalität“ der Stadt offen gelegt, das müsse ein Weckruf für die Politik sein. Jarasch kam zu einem ähnlichen Urteil. Nun sei es geboten, „Verantwortungen zu klären“, die im Falle der Wahlpannen niemand übernommen habe. „Wir müssen jetzt das trockene Brot Verwaltungsmodernisierung essen“, so die Grünen-Spitzenkandidatin, die mit Giffey und Wegner um das Rote Rathaus kämpft.

Wahlwiederholung in Berlin soll "reibungslos" verlaufen Wahlwiederholung in Berlin soll "reibungslos" verlaufen Video: Politik

Wegner mahnte daraufhin an, dass eben doch jemand Verantwortung übernehmen und zurücktreten solle, nämlich der damalige SPD-Innen- und jetzige Bausenator Andreas Geisel. Das brachte dessen Parteifreundin Giffey in Rage. Man könne immer sagen, einer solle gehen, sagte sie. Aber man müssen genauer hinsehen, was schief gelaufen sei.

Sebastian Czaja: "Das Ping-Pong durchbrechen"

Dass sie sich nicht um die Verwaltungsreform kümmere, wies die Senatschefin zurück. Im Januar werde der Senat Eckpunkte vorlegen für ein neues Gesetz, das die Aufgaben zwischen Senat und Bezirken neu verteilt, kündigte sie an. Es werde auch die gesamtstädtische Steuerung durch den Senat verbessert und eine Fachaufsicht über die Bezirke wieder eingeführt. Und in den Rathäusern sollen politische Bezirksämter für klarere Verantwortlichkeiten sorgen. Für die beiden letzten Punkte müsse aber die Landesverfassung geändert werden.

Sebastian Czaja bekräftigte den Plan seiner Partei, die Bezirksämter abzuschaffen, um das „Ping-Pong“ zu durchbrechen. „Eine Verwaltung muss zuständig sein, um ein Berliner Schulklo zu reparieren und nicht vier.“ Dafür erntete der Liberale Widerspruch der anderen. „Sie können sich nicht von einem zentralen Punkt sich um jeden losen Pflasterstein kümmern. Die Idee, alles zu zentralisieren, klappt nie im Leben“, erwidere Bettina Jarasch.

Auch wenn der genaue Weg der Reform noch umstritten ist, so sehen doch alle die Notwendigkeit, Berlin klarer zu strukturieren. „Den Reformdrang teilen viele“, sagte der Linken-Politiker Schatz. Es mangele auch nicht an Ideen, sondern an der Umsetzung.

Bettina Jarasch: „Ich tue mich mit einem Gesetz schwer, das ich nicht erfüllen kann“

Beim Thema Klimaschutz war sich die Runde mit der großen Mehrheit im Publikum einig, dass mehr schneller passieren müsse. Dass es aber möglich sein könnte, wie von dem am 26. März anstehenden Klimavolksentscheid gefordert, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen, halten aber alle fünf Politiker für unrealistisch. „Ich tue mich mit einem Gesetz schwer, das ich nicht erfüllen kann“, sagte die zuständige Klimaschutz-Senatorin Jarasch. Man wäre aber schon weiter, wenn CDU und SPD auf Bundesebene nicht den Ausbau der erneuerbaren Energien lange gebremst hätten.

Wegner mahnte, auch in Berlin hätten die Grüne mehr tun können. Man müsse aber auch auf die Bezahlbarkeit achten. Sonst verlieren die Menschen den Spaß am Klimaschutz.“ Czaja verwiess auf das, was möglich ist. Das sehe man etwa beim schnellen Bau der Flüssiggas-Terminals an den deutschen Küsten.

Lesen Sie auch: Neues Terminal: Bringt uns Flüssiggas durch den Winter?

Kontroverser wurde es beim Thema Wohnungsbau. Giffey betonte die Erfolge. 16.500 Wohnungen seien in diesem Jahr fertiggestellt worden, 40.000 Menschen könnten Weihnachten im neuen Zuhause feiern. Trotz der Probleme am Bau werde sie an dem Ziel von 100.000 Wohnungen in der Legislaturperiode festhalten.

Carsten Schatz: „Berlin braucht bezahlbare Wohnungen“

Ihr Koalitionspartner Carsten Schatz setzte einen deutlich anderen Akzent. „Berlin braucht bezahlbare Wohnungen“, sagte der Linke. Dieses Jahr seien aber nur 1100 Sozialwohnungen entstanden, nur 66 davon hätten private Bauherren errichtet. Darum halte er es für sinnvoller, Fördergeld in die landeseigenen Wohnungsgesellschaften zu stecken, zumal das Förderprogramm für Private kaum abgerufen werde.

Jarasch sagte, Giffeys Wohnungsbündnis funktioniere nicht, weil die Privaten keine billigen Wohnungen bauten und nicht „gemeinwohlorientiert“ vermieteten. „Wir müssen bauen, völlig klar“, sagte die Grünen-Kandidatin: „Aber niemand soll sich einbilden, dass wir mit Wohnungsbau die Mieten runterkriegen.“

„Rot-Grün-Rot hat sich richtig lieb“, kommentierte CDU-Mann Wegner süffisant, dabei hatte noch gar keiner über den Streitpunkt Enteignungen gesprochen. Er beklagte lange Planungsverfahren, ein veraltetes Fördersystem und eine komplizierte Bauordnung. „Wir brauchen mehr Wohnungen und da tun Sie zu wenig“, sagte er an die Adresse Giffeys.

Volksentscheid-Ergebnis unterschiedlich gedeutet

Czaja durfte sich als erster zu Enteignungen äußern, „Niemals“ werde es die mit der FDP geben, legte er sich fest: „Keine Miete wird günstiger durch Enteignungen.“

Schatz vertrat die Gegenposition. 60 Prozent der Berliner hätten für Enteignung gestimmt und den Senat beauftragt, einen Weg dafür zu finden. Seine Partei wolle die Hälfte der Wohnungen im kommunalen Eigentum, um die Mieten zu bremsen: „Wir müssen regeln, was der Markt nicht regelt.“

Lesen Sie auch: Berlin verfehlt auch 2022 Ziele für Wohnungsneubau

Wegner nannte das Resultat des Volksentscheids aus dem vergangenen Jahr einen „Hilferuf“ der Berliner, weil es im Neubau und in der Mietenpolitik nicht vorangehe und die Menschen Angst um ihre Wohnung hätten. Aber er warb auch für eine klare Haltung in der Enteignungsfrage. Wohnungsgesellschaften bauten aktuell auch deswegen nicht, weil sie Angst vor Enteignung hätten, sagte der Christdemokrat.

Franziska Giffey: Keine radikale, sondern pragmatische Politik

Jarasch vermied es, eine klare Position zur Enteignung zu formulieren. Man warte auf die Ergebnisse der Expertenkommission. Klar sei nach dem Zwischenbericht, dass der Vergesellschaftungsparagraph 15 des Grundgesetzes „keine Luftnummer“ sei: „Der Rest der Fragen ist offen“, so die Senatorin.

Giffey betonte, sie sei „nicht dafür, dass wir in Berlin radikale Politik machen, sondern eine pragmatische. Der Zwischenbericht der Kommission sei kein Endergebnis, noch sei unklar, ob das auf Wohnungen und die konkrete Situation in Berlin anwendbar sei. Keine Antwort gebe es auch auf die Frage, welche Folgen eine Enteignung hätte. Klar sei nur, dass Enteignung nicht zu einer einzigen Wohnung mehr führen werde. An ihrer Position, einem Nein zur Enteignung, habe sich nichts geändert, so die Regierende Bürgermeisterin. Ihre Partei SPD sei sich „einig, die Ergebnisse der Kommission abzuwarten und dann die Folgen abzuwägen“.

Zum Schluss wurde es dann doch noch harmonisch, als die Runde ihre Weihnachtswünsche vortrug. Neben einem Ende des Krieges in der Ukraine standen Ruhe, Abstand, Zeit mit Freunden und Familie auf dem Wunschzettel, ehe im Januar der Wahlkampf so richtig beginnt.

Lesen Sie auch: Könnte die Wiederholung der Berlin-Wahl noch kippen?