Baum-Sturz mit Todesfolge: Freispruch für Förster bestätigt

Berlin (dpa/bb). Nach dem Sturz eines Baums auf ein Auto mit Todesfolge im Berliner Grunewald ist der zuständige Revierförster auch im Berufungsprozess vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Dem 43-Jährigen sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, dass er bei einer Baumkontrolle im Februar 2019 seine Sorgfaltspflicht verletzt habe, begründete das Landgericht Berlin am Freitag seine Entscheidung. Damit blieb die Berufung des Nebenklägers gegen ein Urteil des Amtsgerichts Tiergarten vom vergangenen März ohne Erfolg.

Ein etwa 100 Jahre alter Spitzahorn war am 28. Oktober 2019 - bei ruhigem Wetter - auf ein Auto gestürzt, in dem eine 40-jährige Frau und ihr Ehemann saßen. Die Frau erlag wenig später ihren schweren Kopfverletzungen.

Die Ermittlungen gegen den Förster waren ursprünglich von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Dagegen waren die Angehörigen des Opfers mit einer Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft vorgegangen. Schließlich wurde dem Förster in der Anklage vorgeworfen, er habe die Umsturzgefahr des Baumes verkannt und nötige Sicherungsmaßnahmen unterlassen. In der Folge sei es zu dem tragischen Unfall an der Königsallee im Grunewald gekommen.

Um diesen Vorwurf zu prüfen, hatte das Amtsgericht seinerzeit einen Ortstermin anberaumt und im Grunewald verhandelt. Zudem waren zwei Gutachter hinzugezogen worden. Sie kamen bei der Frage, ob die Gefahr durch den Spitzahorn vorher erkennbar war, teils zu unterschiedlichen Bewertungen. Unstreitig war: Der Baum war seit Jahren vom Pilz Hallimasch befallen und schadhaft. Ob dies allerdings bei der Kontrolle im Februar 2019 zu erkennen war und Maßnahmen hätte nach sich ziehen müssen, war letztlich nicht zu klären.