Ikea- und Thalia-Beschäftigte bei Demo vor Karstadt-Filiale

Dutzende Beschäftigte des Möbelkonzerns Ikea sowie der Buchhandelskette Thalia haben sich im Rahmen eines Warnstreiks mit den Mitarbeitern der bedrohten Berliner Karstadt-Warenhäuser solidarisiert. Rund 100 Teilnehmer kamen am Freitagvormittag vor der Karstadt-Filiale am Leopoldplatz in Berlin-Wedding zusammen, wie Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weissbach sagte.