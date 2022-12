Solaranlagen: Berlin bräuchte sechsmal das Tempelhofer Feld

Berlin. Unternehmen, Verwaltung und Privatleute müssen das Tempo beim Ausbau der Photovoltaik massiv steigern, um die ambitionierten Ziele des Senats zu erreichen und den Beitrag von Solarstrom für die Energieversorgung der Stadt signifikant zu erhöhen. Zu diesem Schluss kommen die Volkswirte der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) in einer aktuellen Studie.

Nach dem Masterplan des Senats soll bis 2035 ein Viertel des in Berlin verbrauchten Stroms aus in der Stadt installierten Photovoltaik-Anlagen kommen. Derzeit liefern 14.100 ans Stromnetz angeschlossene Solaranlagen mit einer Nennleistung von 183 Megawatt peak (MWp) nur 0,9 Prozent des Stroms. Nur 0,6 Prozent der Haushalts- und Gewerbekunden speisen Sonnenstrom ins Netz ein. „Dies ist deutlich zu wenig, da CO₂-freie Solarenergie künftig eine zentrale Rolle für die Erreichung der Klimaneutralität in Berlineinnehmen soll“, heißt es in der IBB-Studie.

Zuletzt entstanden pro Jahr neue Solaranlagen auf einer Fläche von 16 Fußballfeldern

Die Autoren haben errechnet, welchen Flächenbedarf das Ausbauziel des Senats von 4400 MWp bedeutet. Zuletzt wurden jährlich auf einer Fläche von 16 Fußballfeldern Anlagen mit 25 MWp errichtet. Rechnerisch benötigt Berlin aber Module auf 20 Quadratkilometern. Das entspricht 2800 Fußballfeldern oder 6,6 Mal dem Tempelhofer Feld.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Erzeugungskapazitäten weiter nur linear zu erhöhen, reiche nicht mehr aus, so die IBB-Spezialisten. Denn der Strombedarf werde steigen, wenn Industrieprozesse, Wärmegewinnung und Verkehr zunehmend elektrifiziert würden. Zusätzlich zeichne sich ab, dass große Mengen Wasserstoff aus überschüssigem Grünstrom gewonnen werden müssten. Der Solarausbau in Berlin müsse in der Spitze knapp 500 MWp pro Jahr erreichen, was einer Fläche von 318 Fußballfeldern entspräche. Ginge es im bisherigen Tempo weiter, wäre das 25-Prozent-Ziel erst 2050 erreicht.

Platz genug für die benötigten Solaranlagen gäbe es auf den Dächern der Hauptstadt

Platz dafür wäre auf Berlins Dächern vorhanden, haben die Autoren berechnet. Gebäude machten mit 102 Quadratkilometern zwölf Prozent der gesamten Fläche Berlins aus. Davon seien 48 Quadratkilometer grundsätzlich für Photovoltaik nutzbar, mehr als das Doppelte der benötigten 20 Quadratkilometer. „Berlin braucht neben der Förderung von Kleinst- und Kleinanlagen künftig verstärkt den Zubau von großen Solaranlagen, um sein Ausbauziel zu erreichen“, sagte IBB-Vorstandschef Hinrich Holm.

Stromnetz Berlin registriert seit 2021 im Zuge der steigenden Energiepreise einen starken Anstieg der gewünschten Anschlüsse. Aber auch diese durch den Markt getriebene Dynamik führt nicht dazu, das Ziel 2035 zu erreichen. Das würde erst acht Jahre später möglich sein. Deshalb seien „viel größere Anstrengungen von allen Beteiligten erforderlich“, mahnen die Autoren der Studie.

Fehlendes Material und Fachkräftemangel bremsen das Ausbautempo beim Sonnenstrom

Sie benennen auch, woran es hakt. Lieferkettenprobleme lassen viele Hauptkomponenten der Photovoltaik-Anlagen nicht in ausreichendem Maße verfügbar sein. Es fehlten auch Lkw, um die Bauteile auszuliefern. Wegen des Krieges mangele es auch an Neongas aus der Ukraine, das für Wechselrichter benötigt wird, die den erzeugten Gleich- in Wechselstrom umwandeln. Und natürlich fehlten Fachkräfte bei Planern und Installateuren, aber auch bei den Wartungsbetrieben.

Die Autoren haben beobachtet, dass viele Anlagen heute gar nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen werden, sondern dass die Betreiber die Energie selbst verbrauchen beziehungsweise in Batterien speichern. In Berlin seien 2021 insgesamt 1176 Speicher in Betrieb genommen worden, 2019 seien es erst 348 gewesen. Der Aufbau einer Speicherinfrastruktur sei „ähnlich wichtig“ wie der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und der -netze. Als Standorte für Großspeicher eigneten sich Kraftwerkstandorte, die im Zuge der Energiewende nicht mehr benötigt würden.

Eine kleine Solaranlage an einem Balkon: Solche Anlagen will der Senat künftig ebenfalls fördern

Foto: Sven Hoppe / dpa

Um den Ausbau voranzutreiben, schlagen die IBB-Fachleute den Ausbau vorhandener Förderprogramme für Hauseigentümer vor. Auch die vom Senat geplante Förderung von solaren Kleinstanlagen auf Balkonen gehe in die richtige Richtung. Sie ließen sich schnell installieren. Allerdings würden Balkonanlagen mit einer geschätzten Leistung von bis zu acht MWp nur einen sehr kleinen Teil des benötigen Solarstromes beisteuern können. Die Autoren bringen auch eine Verschärfung der ab 2023 für Neubauten geltenden Solardachpflicht ins Gespräch. So könnten auch Eigentümer von Bestandsgebäuden verpflichtet werden, in einer Übergangsfrist von 15 Jahren verpflichtet werden, Solarzellen auf ihrem Dach zu installieren.