Das ist die peinlichste Berlinerin im Jahr 2022

Berlin. Es gehört in Berlin zu einer beliebten Tradition zum Ende eines jeden Jahres: Seit 1999 kürt das Berliner Stadtmagazin Tip die peinlichsten Berlinerinnen und Berliner. Im vergangenen Jahr schafften es der "Babylon Berlin"-Schauspieler Volker Bruch und der ehemalige "Bild"-Chef Julian Reichelt an die Spitze der Liste. In diesem Jahr dagegen geht die zweifelhafte Ehrung an die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger.

"Wenn der Fisch vom Kopf her stinkt, müffelt es beim RBB in der Masurenallee wie auf einem wurmstichigen Hochseekutter nach zehnwöchiger Fangfahrt", schreibt das Magazin über Schlesinger. In Anspielung auf das auch international erfolgreiche Filmdrama wird Schlesinger als "Systemsprengerin" tituliert.

"Nun steht sie für eine der größten Krisen des öffentlich-rechtlichen Systems. Und die ist mit ihrem Rausschmiss – und Rücktritten in der RBB-Führungsriege – längst nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an", so der Tip.

Das ehemamlige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ist "peinlichste Berliner des Jahres".

Foto: ritta Pedersen / dpa

Anfang August war die damalige RBB-Intendantin von ihrem Posten zurückgetreten. Vorgeworfen wird ihr ein all zu laxer Umgang mit Gebührengeldern. Die Aufarbeitung der Filz-Vorwürfe bei dem öffentlich-rechtlichen Sender dauert an.

Peinlichste Berlinerinnen und Berliner 2022: Diese Personen tauchen dort auf

In der Liste mit den peinlichsten Berlinerinnen und Berliner tauchen außerdem folgende Personen auf:

Harald Welzer, Sozialpsychologe (Platz 7)

Dr. Motte, DJ (Platz 12)

Mario Czaja, CDU-Generalsekretär (Platz 21)

Jessica Weiß, Podcasterin (Platz 24)

Alexa Henning von Lange, Schriftstellerin (Platz 31)

Die vollständige Liste findet sich in der neuen Ausgabe des Stadtmagazins, die am Samstag, 17. Dezember, erscheint.

In der Vergangenheit waren bereits der Comedian Mario Barth, die AfD-Politikerin Beatrix von Storch oder der ehemalige Koch Attila Hildmann in der Liste des Stadtmagazins aufgetaucht.