Verkaufsoffener Sonntag in Berlin heute am 4. Advent: Diese Läden öffnen

Heute gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in Berlin. In diesen Einkaufscentern, Malls und Läden können Sie am 4. Advent shoppen.

Berlin. Shopping-Spaß am 4. Advent: In Berlin findet heute ein verkaufsoffener Sonntag statt. Viele Läden, Geschäfte und Einkaufszentren öffnen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen, manche sogar bis 20 Uhr. Auch viele Supermärkte und Discounter haben geöffnet – vor allem natürlich dann, wenn sie sich in Shopping Malls befinden.

Für die Berlinerinnen und Berliner ist der verkaufsoffene Sonntag die perfekte Gelegenheit, um kurz vor Weihnachten Geschenke zu kaufen. Schon vor zwei Wochen, am 2. Advent, war es in Berlin zu einem verkaufsoffenen Sonntag gekommen. Es herrschte reger Betrieb in weiten teilen der City, mitunter wurde es richtig voll.

Viele Einkaufscenter, Shopping Malls oder Warenhäuser bieten zur Sonntagsöffnung am 4. Advent weihnachtliche Aktionen oder besondere Services an. Das Kadewe zum Beispiel lädt ein zu einem in der vierten Etage aufgebauten Weihnachtsmarkt mit Vorführungen eines Gospel-Chors oder kleinen Weihnachtsmann-Überraschungen. Im Forum Köpenick findet eine Weihnachtsmannparade statt. In den Schönhauser Allee Arcaden gibt es einen kostenlosen Einpackservice.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag in Berlin sind die vielen Weihnachtsmärkte, die in der Hauptstadt geöffnet sind – zum Beispiel der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus oder der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz. Aber auch viele kleine Märkte haben geöffnet. Eine Übersicht mit unseren Geheimtipps unter den Berliner Weihnachtsmärkten finden Sie hier.

Lesen Sie dazu auch: Berliner Handel hofft auf starken Umsatz an Adventssonntagen

Verkaufsoffener Sonntag am 4. Advent in Berlin - der Überblick

Am Sonntag, 18. Dezember 2022, findet in Berlin ein verkaufsoffener Sonntag statt. Viele Läden, Geschäfte, Einkaufszentren und Malls machen mit. Hier finden Sie die Öffnungszeiten.

Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Datum: 4. Advent, 18. Dezember 2022

4. Advent, 18. Dezember 2022 Anlass: die Weihnachtsmärkte in Berlin

die Weihnachtsmärkte in Berlin Öffnungszeiten: in der Regel 13 bis 18 Uhr, einige Geschäfte haben länger geöffnet

Lesen Sie auch: Weihnachtszauber in Berlin: Acht Tipps für den Advent

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Diese Geschäfte und Malls haben am 4. Advent geöffnet

Am 4. Advent ist verkaufsoffener Sonntag in Berlin. Viele Shops sind geöffnet, auch die großen Einkaufscenter und Shopping Malls öffnen ihre Türen.

Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Laut den Unternehmens-Websites nehmen unter anderem diese Läden, Shops und Malls heute am verkaufsoffenen Sonntag in Berlin teil. Unsere Zusammenstellung, der sie die Öffnungszeiten und Adressen der teilnehmenden Geschäfte entnehmen können, zeigt eine Auswahl und ist unverbindlich.

KaDeWe (13 bis 20 Uhr), Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Schöneberg

(13 bis 20 Uhr), Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin-Schöneberg Alexa (13-18 Uhr) , Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte

(13-18 Uhr) Grunerstraße 20, 10179 Berlin-Mitte Schönhauser Allee Arcaden (13-18 Uhr), Schönhauser Allee 79, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg

(13-18 Uhr), Schönhauser Allee 79, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg Mall of Berlin (13-20 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin-Mitte

(13-20 Uhr), Leipziger Platz 12, 10117 Berlin-Mitte Galeria Kaufhof Alexanderplatz (13-20 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin-Mitte

(13-20 Uhr), Alexanderplatz 9, 10178 Berlin-Mitte Das Schloss (13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin-Steglitz

(13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3, 12165, Berlin-Steglitz East Side Mall (13-18 Uhr), Tamara-Danz-Straße 11,10243 Berlin-Friedrichshain

(13-18 Uhr), Tamara-Danz-Straße 11,10243 Berlin-Friedrichshain Gropius Passagen (13-18 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin-Neukölln

(13-18 Uhr), Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin-Neukölln Forum Köpenick (13-18 Uhr), Bahnhofstraße 33-38, 12555 Berlin-Köpenick

(13-18 Uhr), Bahnhofstraße 33-38, 12555 Berlin-Köpenick Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel

(13-18 Uhr), Am Borsigturm 2, 13507 Berlin-Tegel Neukölln Arcaden (13-18 Uhr), Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin-Neukölln

(13-18 Uhr), Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin-Neukölln Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr), Wilmersdorfer Straße 46, Berlin-Wilmersdorf

(13-18 Uhr), Wilmersdorfer Straße 46, Berlin-Wilmersdorf SSC Schloss-Strassen-Center (13-18 Uhr), Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin-Friedenau

(13-18 Uhr), Walther-Schreiber-Platz 1, 12161 Berlin-Friedenau Ring-Center (13-18 Uhr), Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin-Friedrichshain/Lichtenberg

(13-18 Uhr), Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin-Friedrichshain/Lichtenberg Eastgate (13-18 Uhr), Marzahner Promenade 11a, 12679 Berlin

Lesen Sie auch: Die beliebtesten Weihnachtsmärkte 2022 in Berlin in der Übersicht

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Ikea, Möbel Höffner, Rahaus - diese Möbelhäuser haben geöffnet

Auch die Ikea-Filialen in Tempelhof, Lichtenberg und Spandau haben zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent geöffnet.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Ikea in Tempelhof (13-19.30 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof

in Tempelhof (13-19.30 Uhr), Sachsendamm 47, 10829 Berlin-Tempelhof Ikea in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg

in Lichtenberg (13-18 Uhr), Landsberger Allee 364, 10365 Berlin-Lichtenberg Ikea in Spandau (13-18 Uhr), Gewerbehof 10,13597 Berlin-Spandau

in Spandau (13-18 Uhr), Gewerbehof 10,13597 Berlin-Spandau Möbel Höffner in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr), Landsberger Allee 320, 10365 Berlin

in Lichtenberg (12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr), Landsberger Allee 320, 10365 Berlin Möbel Höffner in Schöneberg , 12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr) , Sachsendamm 20, 10829 Berlin-Schönefeld

in Schöneberg 12-18, Beratung und Verkauf 13-18 Uhr) Sachsendamm 20, 10829 Berlin-Schönefeld Rahaus (Ringstraße 30-42, Kantstraße 151, Franklinstraße 12-14, Alt-Mahlsdorf 24), 13-18 Uhr

(Ringstraße 30-42, Kantstraße 151, Franklinstraße 12-14, Alt-Mahlsdorf 24), 13-18 Uhr Einzelne Filialen von Media Markt und Saturn (13 bis 18 Uhr).

Neben den Einkaufscentren und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin.

In Berlin darf der Senat jedes Jahr bis zu acht Termine für Sonntagsöffnungen festlegen. Voraussetzungen für den Sonderverkauf sind stattfindende Events in der deutschen Hauptstadt. Um die Termine für die verkaufsoffene Sonntage 2022 hatte es in Berlin heftigen Streit gegeben.

Der Grund: Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht verkaufsoffene Sonntag vor, die Gewerkschaft Verdi hatte mehrfach dagegen geklagt. Das Bundesverwaltungsgericht hat der Sonntagsöffnung Anfang des Jahres allerdings enge Grenzen gesetzt.

Die Verwaltung muss demnach fundiert darlegen, dass die Veranstaltungen, die als Anlass für die Sonntagsöffnung dienen, mehr Besucher anziehen als Berliner am Sonntag einkaufen gingen. Solche Daten gebe es aber nicht, hieß es bis zuletzt aus der Verwaltung und vom Handel.

Lesen Sie auch: Öffnungszeiten in Berlin – So kann man in Berlin einkaufen

Verkaufsoffener Sonntag am 4. Advent in Berlin: Nach dem Shopping ab auf den Weihnachtsmarkt!

Weihnachtsmarkt-Superlative in Deutschland Weihnachtsmarkt-Superlative in Deutschland

Übrigens: Wer nach dem Shopping auf einen der vielen Berliner Weihnachtsmärkte bei Glühwein, Bratwurst oder Grünkohl den zweiten Advent feiern will, hat die freie Auswahl. Die großen Weihnachtsmärkte in Berlin haben geöffnet. Eine Übersicht mit Öffnungszeiten und Adressen finden Sie hier:

Weihnachtsmarkt 2022 Berlin: Die beliebtesten Weihnachtsmärkte mit Terminen und Öffnungszeiten auf einen Blick