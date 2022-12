Netzhoppers wollen gegen Düren „noch mal alles geben“

Bestensee. Im letzten Spiel des Jahres empfängt Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee am Sonntag (15.00 Uhr) die SWD powervolleys Düren. Für beide Mannschaften verlief die Saison bisher enttäuschend. Die als Champions-League-Teilnehmer vorab hoch eingeschätzten Dürener finden sich lediglich auf Tabellenplatz fünf wieder, die Netzhoppers sind mit nur sechs von 27 möglichen Punkten Siebter.

„Wir wollen zum Jahresabschluss noch mal alles geben und zeigen, dass wir besser sind, als die Tabelle im Augenblick aussagt“, sagte Netzhoppers-Teammanagerin Britta Wersinger. Sie rechnet mit einem Gegner, der seinerseits einige Probleme hat: „Düren scheint nicht in der Form zu sein, in der man sie in dieser Saison erwartet hat.“

Höchst erfreut ist Trainer Tomasz Wasilkowski darüber, dass er in dieser Woche endlich wieder einmal seinen kompletten Kader mit 13 Spielern im Training beisammen hatte. Andauerndes Verletzungspech und Krankheitsfälle bei seinen Akteuren hatten den polnischen Coach in dieser Saison oft zum Improvisieren gezwungen.

Das Hinspiel in Düren haben die Netzhoppers Mitte Oktober mit 0:3 verloren. In keinem der drei Sätze erreichten sie die auf eine gewisse Ebenbürtigkeit hindeutende 20-Punkte-Marke. Im Bounce House Cup, dem Saisonvorbereitungsturnier der Bundesliga in Hildesheim, hatten die Brandenburger gegen diesen Gegner noch mit einem 3:1-Sieg überrascht. „Vielleicht sind die Dürener ein wenig geschlaucht, wenn sie zu uns kommen“, hofft Wersinger. Die Rheinländer hatten schließlich am Mittwoch noch ein schweres Spiel in der Champions League gegen ACH Volley Ljubljana und verloren daheim mit 1:3.