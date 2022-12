Rüstungsfirmen stellen unbemannte Militärfahrzeuge vor

Mehrere deutsche Rüstungsunternehmen haben auf dem Truppenübungsplatz Lehnin in Brandenburg Fähigkeiten unbemannter Militärfahrzeuge für einen künftigen Einsatz in Streitkräften vorgestellt. Im Mittelpunkt habe das Zusammenwirken von unbemannten und bemannten Systemen am Boden und in der Luft gestanden, teilte der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW) am Donnerstag als Organisator mit. Die von der Bundeswehr genutzten Fahrzeuge Boxer und Dingo bildeten dabei Schnittstellen für unbemannten Bodenfahrzeuge und unbemannten Luftsysteme.