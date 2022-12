Krankheitswelle Senat: Medizinstudierende sollen in Kinderkliniken helfen

Der Gang der Intensivstation der Kinderklinik des St. Joseph-Krankenhauses in Berlin.

Zur Bewältigung der aktuellen Krankheitswelle sollen in Berlin Medizinstudierende Kinderkliniken und Rettungsstellen unterstützen. Dieser Vorschlag ist Teil des Ergebnisses eines Gipfelgesprächs von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) und Vertretern von Ärzten und Kliniken am Mittwoch, wie die Senatsverwaltung am Donnerstag mitteilte.