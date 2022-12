Freispruch nach Brandanschlägen in Neukölln

Berlin. So ganz glauben konnte es Tilo P. nicht, als die Vorsitzende Richterin Ulrike Hauser am Donnerstagabend in ihrer Urteilsverkündung das Wort „Freispruch“ nutzte. Verdutzt schaute er seinen Verteidiger an, der dann die Worte der Richterin wiederholte. Tilo P. wurde zwar wegen Beihilfe zur Brandstiftung freigesprochen, bekam aber dennoch eine Geldstrafe.

Mit Tilo P. saß über zehn Prozesstage auch Sebastian T. auf der Anklagebank des Amtsgerichts Tiergarten – das Verfahren von T. wurde am Donnerstag abgetrennt und wird im Januar 2023 weiter verhandelt. Beide sollen, so die Staatsanwaltschaft, Menschen observiert haben, die sich gegen Rechtsradikalismus engagieren – darunter auch der Abgeordnete Ferat Kocak, der selbst als Nebenkläger auftrat. Kocak wurde aber neben anderen Zeugen auch Opfer einer Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft sagte in ihrem Plädoyer, dass die Männer Menschen, „die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, so einschüchtern wollten“. Sebastian T. habe dabei die Autos angezündet, Tilo P. Schmiere gestanden.

Richterin sah Tatbestand der Brandstiftung als nicht erwiesen an

Die Staatsanwaltschaft berief sich unter anderem auf abgehörte Telefongespräche und abgefangene Handynachrichten. Wegen der Beihilfe zur Brandstiftung forderten sie für Tilo P. drei Jahre und sechs Monate Haft. Das konnte aber, so die Richterin, nicht abschließend geklärt werden. Nur weil sie jemanden ausgespäht haben, reiche das für eine Verurteilung nicht aus. Es habe die beiden niemand gesehen, auch seien die Handys der beiden zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort eingeloggt gewesen. Und nur, weil kurz vor der Tat an Kocaks Auto kurz zuvor das eines Neuköllner Buchhändlers angezündet wurde, der sich auch gegen Rechtsextremismus engagiert, könne keine Verbindung hergestellt werden. Tilo P. war deshalb freizusprechen.

Tilo P. wird wegen Sachbeschädigung zu 4500 Euro verurteilt

Was für Ulrike Hauser aber feststand, war der Tatbestand der Sachbeschädigung in insgesamt acht Fällen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 39-Jährige für das mitangeklagte Anbringen von rechtsextremen Schmierereien und Aufklebern wegen Sachbeschädigung zu verurteilen ist und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen á 30 Euro, also 4500 Euro. Die Staatsanwaltschaft sagte bereits kurz nach der Urteilsverkündung, dass man eine Berufung prüfen wolle.

Das Berliner Landeskriminalamt rechnet der Anschlagsserie rund 70 Straftaten zu, darunter mindestens 14 Brandstiftungen und 35 Sachbeschädigungen. Sie wurden überwiegend zwischen Juni 2016 und März 2019 in Neukölln verübt. Die Generalstaatsanwaltschaft zog 2020 die Ermittlungen zu den Anschlägen an sich – wegen des Verdachts, dass ein Staatsanwalt mit der AfD sympathisieren könnte.