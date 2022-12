Wie wird das Wetter in den kommenden 14 Tagen in Berlin? Welcher Trend zeichnet sich ab? Aussichten und Prognosen im Überblick.

Das Wetter in den nächsten 14 Tagen in Berlin: Über Weihnachten wird es wärmer in der Hauptstadt.

Vorhersage & Prognose Wetter in Berlin in den nächsten 14 Tagen: Das ist der Trend

Berlin. Wieder milder und zum Teil gefährlich glatt: Beim Wetter in Berlin zeigt sich aktuell ein Umschwung. Nach vielen frostigen Winter-Tagen steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder. Auch ein Blick auf den 14-Tage-Trend zeigt, dass es wieder wärmer wird. Über Weihnachten werden sogar deutliche Plus-Gerade erwartet, bevor es in der letzten Woche des Jahres wieder etwas kälter wird. Lesen Sie auch: Das Wetter in Berlin heute & morgen - immer aktuell

Wetter in Berlin in den nächsten 14 Tagen: Vorhersage & Prognose

Wie wird das Wetter in den kommenden 14 Tagen in Berlin? Je weiter man in die Zukunft schaut, desto schwieriger werden verlässliche Aussagen über Temperaturen oder Niederschläge. Unsere Zahlen und Werte vermitteln aber einen guten Eindruck über allgemeine Wetter-Trends in der nahen Zukunft. Die Daten stammen von wetter.com. Auch interessant: Berlin: Blitzeis droht – Meteorologe warnt vor "Eispanzer"

Datum Temperatur Wetter Dienstag, 20. Dezember 6°/3° bedeckt Mittwoch, 21. Dezember 7°/3° bedeckt Donnerstag, 22. Dezember 7°/3° bedeckt Freitag, 23. Dezember 10°/8° wolkig Samstag, 24. Dezember 9°/7° leichter Regen und windig Sonntag, 25. Dezember 8°/5° leichter Regen und windig Montag, 26. Dezember 7°/5° überwiegend bewölkt Dienstag, 27. Dezember 7°/5° überwiegend bewölkt Mittwoch, 28. Dezember 7°/5° überwiegend bewölkt Donnerstag, 29. Dezember -1°/-3° sonnig Freitag, 30. Dezember -2°/-4° sonnig Samstag, 31. Dezember 1°/-4° sonnig Sonntag, 1. Januar 4°/2° bedeckt Montag, 2. Januar 5°/1° bedeckt

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wetter in Berlin heute & morgen: Die aktuellen Prognosen

Zuverlässiger als der mittelfristige Temperatur-Trend ist natürlich der Blick auf die derzeitige Wetterlage. Wie wird das Wetter heute & morgen in Berlin? Hier alle aktuellen Werte erfahren.

Vorhersagen und Prognosen: Das muss man zu den Zahlen wissen

Vorhersagen, die weiter als einen Tag in die Zukunft reichen, müssen mit Vorsicht betrachtet werden. Besonders mittelfristige Prognosen enthalten deshalb häufig Einschränkungen wie „örtlich“, „lokal“, „möglich“ oder „wahrscheinlich“.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegt es sogar in der Natur der Wettervorhersage, eher selten exakt richtig zu liegen. Grund sind die chaotischen Prozesse in der Atmosphäre, die dem Wetter zugrunde liegen.