85 Millionen Euro für digitalen Ausbau des CTK

Das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus soll als „Digitales Leitkrankenhaus“ in Zukunft Gesundheitseinrichtungen in der Region vernetzen. Dafür hat der Versorger nach eigenen Angaben 85 Millionen Euro aus dem Strukturwandelfonds für die Lausitz erhalten. „Medizin der Zukunft statt Braunkohle. Die Politik steht zu ihrem Wort, die medizinische Versorgung auf dem Land in Richtung Zukunft zu entwickeln“, sagte am Dienstag CTK-Geschäftsführer Götz Brodermann zur Förderung. Das Klinikum könne mit der Modellregion Gesundheit Lausitz „Blaupause“ für die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten in ganz Deutschland werden, schätzte er ein.