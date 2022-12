Stadtbäume: Stieleiche und Spitzahorn für die Berliner Luft

Mit dem Projekt #Berlinerluft will das Unternehmen Recycling Berlin zusammen mit der Bevölkerung die Aufforstung vorantreiben.

Berlin. Seit Tagen hat es Minusgrade in Berlin, der Boden ist gefroren. Trotzdem dauert es nur wenige Minuten, bis die drei Mitarbeiter der Barnimer Baumschule mit Spaten das knapp einen halben Meter tiefe Loch für die circa achtjährige Stieleiche in den Boden geschlagen und ausgehoben haben. Der Baum wird eingesetzt, die Erde aufgekippt, festgetreten und angegossen. Die junge Stieleiche steht.

Sie ist der erste Baum, der im Zuge des Projekts #Berlinerluft, initiiert von Recycling Berlin, einem Tochterunternehmen der Berliner Stadtreinigung (BSR), gepflanzt wird. „Wir wollen zusammen mit der Berliner Bevölkerung die Stadt wieder aufforsten. Unser Projekt #Berlinerluft soll dazu beitragen, die Luft zu verbessern“, sagt Jessica Kaiser, Kommunikationsverantwortliche von Recycling Berlin. Stadtbäume sind wichtig für das Klima, doch in den letzten Jahren nimmt der Bestand trotz großer Bemühungen stark ab.

Baumpate kann jedes Unternehmen, jede Privatperson oder Soziale Einrichtung werden, die über einen entsprechenden Platz in Berlin verfügen. Etwa 500 Euro kostet ein Baum, so Tim Lindenmann, der über die Agentur Steilpass für Recycling Berlin arbeitet und für das Projekt zuständig ist. In Absprache mit den Experten der Barnimer Baumschule wählen die Paten einen Baum aus. Ausschlaggebend sind dabei die Standortbedingungen, wie Sonneneinstrahlung und die Beschaffenheit des Bodens. Der Pate übernimmt die Pflege für den Baum.

Keine Setzlinge, sondern Jungbäume

„Wir haben eine Vorauswahl an sehr robusten Bäumen getroffen“, erzählt Kaiser. Dazu zählt der kegelförmige Spitzahorn, die Winterlinde oder die Stieleiche sowie der Amberbaum, die Eberesche oder der Fächerblattbaum. „Außerdem war uns wichtig, dass Bäume gepflanzt werden, die schon etwas größer sind und keine kleinen Setzlinge, die erst anwachsen müssen. So können möglichst schnell Effekte erzielt werden“, ergänzt Lindenmann. „Vor circa sechs Wochen haben wir mit der Bewerbung begonnen und die Resonanz ist groß. Wir freuen uns über die vielen Bewerbungen für Patenschaften und werden sie nach und nach abarbeiten.“

Die Urban FAB, der erste Pate, hat sich für die Stileiche entschieden. Der junge Baum ist nicht nur die erste Pflanzung des Projekts #Berlinerluft, sondern auch der Auftaktbaum für den „Klima-Heimat-Garten der Urban FAB. In der sozialen Einrichtung leben mehr als 180 wohnungslose Menschen, Jugendliche, Geflüchtete und Menschen mit psychischen Erkrankungen. „Wir wollen Bäume aus den verschiedenen Herkunftsländern der Menschen pflanzen, sodass eine Art Klima-Heimat-Garten entsteht“, erklärt Geschäftsführer Frank Sobanski.

Gemeinsam für bessere #Berlinerluft: Andreas Pilaski bringt das Schild an den ersten gepflanzten Baum des Projekts #Berlinerluft an. Baumpate der jungen Eiche ist die Urban FAB.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Zwischen November und März ist Saison zum Baumpflanzen

Der zweite Baum wird in den Garten des Eltern-Kind-Hauses des psychosozialen Zentrums Wuhletal gepflanzt. „Wir haben uns einen Ahorn rausgesucht. Der hat die schönsten Blätter zum Basteln“, erklärt Betreuerin Linda Koppen. Zusammen mit zwei Bewohnerinnen und dem kleinen Finn bestimmen sie den Platz für den jungen Ahorn, der im Nu steht.

Auch wenn es außergewöhnlich erscheint, ist jetzt Baumpflanz-Saison. „Es ist wichtig, die Bäume zu pflanzen, wenn sie kein Laub tragen“, erklärt Andreas Pilaski von der Barnimer Baumschule. In den kommenden Tagen pflanzt die Baumschule sieben Bäume für das Projekt #Berlinerluft. Im neuen Jahr sollen viele weitere folgen. Baumpate werden kann man unter www.berlin-recycling.de/eichen-setzen/berlinerluft. Wer keinen Gartenplatz zur Verfügung hat, kann mit einem finanziellen Beitrag das Aufforst-Projekt unterstützen.