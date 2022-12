Streit in Koalition um längere Maskenpflicht im ÖPNV

In der Koalition ist erneut ein Streit über ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zum Schutz vor dem Coronavirus entbrannt. Der CDU-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, sagte am Dienstag in Potsdam, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen solle nicht bis zum 17. Januar verlängert werden. Brandenburg und Berlin sollten sich einigen und die Regelung so schnell wie möglich aufheben. Die Grünen-Fraktion will dabei aber nicht mitmachen.