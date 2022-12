Bundespräsident ruft zu Sachspenden für Bedürftige auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Sachspenden für bedürftige Menschen aufgerufen. „Wir müssen ihnen helfen, wenigstens das Notwendigste zum Überleben zu haben. Dazu gehören warme Kleidung und vor allen Dingen Schlafsäcke, die sie im Winter dringend brauchen“, sagte der Bundespräsident am Dienstag im Rahmen eines Besuches bei der Berliner Stadtmission.

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Sachspenden für bedürftige Menschen aufgerufen. „Wir müssen ihnen helfen, wenigstens das Notwendigste zum Überleben zu haben. Dazu gehören warme Kleidung und vor allen Dingen Schlafsäcke, die sie im Winter dringend brauchen“, sagte der Bundespräsident am Dienstag im Rahmen eines Besuches bei der Berliner Stadtmission.

Steinmeier rief dazu auf, diese Gegenstände an entsprechende Hilfsstellen zu spenden. Er lobte die Arbeit der Hilfsorganisationen und dankte den haupt- und ehrenamtlichen Helfern. Er wolle auf die Nöte von wohnungslosen Menschen aufmerksam machen. „Wohnungslosigkeit ist eine unterschätzte Notlage in unserer Gesellschaft“, sagte er.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Uns freut der Aufruf des Bundespräsidenten zu mehr Schlafsäcken, die brauchen wir momentan mehr denn je“, sagte die Sprecherin der Berliner Stadtmission, Barbara Breuer. Sein Besuch sei in diesem Winter besonders wichtig. Nicht nur, weil die Temperaturen bereits unter Null Grad liegen, sondern auch, weil der Bedarf nach Hilfe momentan besonders groß sei. „Wir merken, dass die Not in der Stadt steigt.“

Auch ein Bewohner eines Wohnprojekts der Stadtmission, Jürgen Müller, freute sich über den Besuch von Steinmeier. „Das war ein einmaliges Erlebnis, das glaubt mir keiner“, sagte er. Er habe sich ernst genommen gefühlt.

Nach Angaben des Bundespräsidenten gibt es rund 260.000 Menschen, die momentan keine eigene Wohnung in Deutschland haben. Die erste und bislang letzte Erhebung des Statistischen Bundesamts zählte Ende Januar rund 178.000 angemeldete Personen ohne Wohnung. Dazu kommen laut Schätzung des Bundessozialministeriums nochmal rund 37.400 Obdachlose und etwa 49.000 Menschen in verdeckter Wohnungslosigkeit.