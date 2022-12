Sprengung am Schloss Senftenberg: Sperrkreis wird errichtet

In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) soll an diesem Mittwoch (11.00) am Schloss die kontrollierte Sprengung von Munition erfolgen. Dazu werde ab 9 Uhr um den Sprengort ein Sperrkreis von 100 Meter errichtet, wie Landkreis und Stadtverwaltung am Dienstag mitteilten. Die Sprengung durch Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes solle voraussichtlich gegen 11 Uhr erfolgen. Von der Sperrung sei das Museum, der gesamte Senftenberger Schlosspark, aber auch der Tierpark betroffen, hieß es weiter.