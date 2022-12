Redmann nach Razzia für Sicherheitscheck im Landtag

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, hat sich nach der Razzia im „Reichsbürger“-Milieu für eine Überprüfung der Sicherheit auch im Landtag in Potsdam ausgesprochen. Er wolle den Landtag nicht übermäßig stark verbarrikadieren - die Razzia müsse aber Anlass sein, die Sicherheitskonzeption im Landtag zu überprüfen, sagte Redmann am Dienstag nach der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion in Potsdam. Das Parlament müsse zugleich auch ein offenes Haus für die Bürger bleiben.

Potsdam (dpa/bb). Der CDU-Fraktionsvorsitzende im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, hat sich nach der Razzia im „Reichsbürger“-Milieu für eine Überprüfung der Sicherheit auch im Landtag in Potsdam ausgesprochen. Er wolle den Landtag nicht übermäßig stark verbarrikadieren - die Razzia müsse aber Anlass sein, die Sicherheitskonzeption im Landtag zu überprüfen, sagte Redmann am Dienstag nach der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion in Potsdam. Das Parlament müsse zugleich auch ein offenes Haus für die Bürger bleiben.

Die Bundesanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche bei einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich 25 Menschen festnehmen lassen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Innenministeriums aktuell in der „Reichsbürger“-Szene rund 650 Anhänger, die mehrheitlich keiner festen Organisation angehören.