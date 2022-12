Berlin: S-Bahn kollidierte mit Bagger - Zwei Verletzte

Nahverkehr in Berlin

Nahverkehr in Berlin S-Bahn kollidiert mit Bagger - Zwei Verletzte

Berlin. Eine S-Bahn ist am Dienstagvormittag auf der Fahrt nach Potsdam kurz vor dem S-Bahnhof Wannsee mit einem Bagger kollidiert. Laut Bundespolizei stand der Bagger ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Parallelgleis und stieß während der Gleisbauarbeiten mit dem Greifarm bei einer Schwenkbewegung gegen den Führerstand des Zuges.

"Wir wurden um 10.24 Uhr alarmiert", sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost. Nach Angaben der Behörde wurden zwei Personen leicht verletzt. Dabei handelte es sich um den Triebfahrzeugführer und den Baggerfahrer.

Bei Gleisbauarbeiten in #Wannsee touchierte heute vormittag ein Arbeitsgerät einen Zug der @SBahnBerlin. Dabei wurden der Triebfahrzeugführer und ein Arbeiter leicht verletzt. Der Zug konnte eigenständig bis zum Bhf. Wannsee fahren, wo die Fahrgäste von uns evakuiert wurden. pic.twitter.com/zRtQg8zsXA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 13, 2022

S-Bahn-Unfall in Wannsee: Fahrgäste blieben unverletzt

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich nach Angaben der Bundespolizei um die 400 Fahrgäste in der Bahn. Diese seien unverletzt geblieben. Der Triebwagen war bei der Kollision nur leicht beschädigt worden. "Der Zug konnte aus eigener Kraft weiterfahren. Die Fahrgäste konnten den Zug am Bahnsteig in Wannsee verlassen und von dort ihre Fahrt fortsetzen", teilte eine S-Bahn-Sprecherin mit.

Der Zugverkehr der Linie S7 war zwischen den Bahnhöfen Wannsee und Griebnitzsee etwas über eine Stunde unterbrochen. Nachdem der Zugverkehr wieder aufgenommen werden konnte, kam es noch zu Verspätungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

#S7 Zur Umfahrung zwischen Wannsee und Griebnitzsee RB 23; Wannsee<>Potsdam Medienstadt Babelsberg RB37 <> Griebnitzsee Bus 696 oder Wannsee <>Potsdam Hbf RE1 <> Griebnitzsee RB23 https://t.co/E7qUQjgSFf — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) December 13, 2022

