Auswärts in Bologna, Monaco, Ulm: Harte Woche für Alba

Berlin (dpa/bb). Die neue Woche wird für Alba Berlin erneut zur Terminhatz. Drei Spiele in nur fünf Tagen müssen die Berliner absolvieren - allesamt auswärts. „Doppelspieltage in der Euroleague sind immer schwierig. Besonders, wenn wir in der Woche davor vier Spiele hatten. Das wird wieder richtig hart“, sagte Trainer Israel Gonzalez.

Am Mittwoch tritt Alba beim italienischen Euroleague-Neuling Virtus Bologna an (20.30 Uhr/Magentasport). „Ein Gegner, gegen den wir gewinnen können. Nach zuletzt sehr starken Gegnern haben wir eine gute Chance“, sagte Flügelspieler Louis Olinde. Und nach neun Niederlagen in Serie in der Königsklasse brauchen die Berliner auch dringend ein Erfolgserlebnis. „Natürlich wollen wir so schnell wie möglich gewinnen, weil es für unsere Moral sehr hilfreich wäre“, sagte Gonzalez.

Doch Alba plagt weiterhin eine Erkältungswelle. Zuletzt hat es Center Yanni Wetzell erwischt. „Wir haben viele nicht wirklich gesunde Spieler. Wir wissen nicht, wer der nächste ist“, klagte der Alba-Coach. Eine Erkältung hatte zuletzt auch Nationalspieler Maodo Lo erwischt. „Irgendwie gerade alles suboptimal“, sagte er.

Denn Lo ist nach seiner Verletzungspause zwar seit einem Monat wieder dabei, aber ihn plagen immer noch Probleme und Schmerzen „Hundert Prozent fühlt sich der Körper noch nicht an. Man hat noch nicht die Stabilität, die man braucht bei gewissen Bewegungen, die sehr wichtig sind für meinen Spielstil“, sagte der 29-Jährige. Lo hatte nach eigener Aussage zu früh wieder angefangen. Er sucht immer noch seinen Rhythmus. „Das fühlt sich immer noch so an, als ob ich gerade zurückkomme und der Körper immer noch Zeit braucht“, gestand er.

Und wie Lo geht es aktuell mehreren Spielern im Kader. Der Teamstatus wechselt aktuell fast täglich. Zusammen mit der hohen Belastung fehlt deshalb bei Alba gerade die Dynamik im Zusammenspiel. „Wir müssen wieder zu uns finden und müssen wieder funktionieren“, forderte Lo.